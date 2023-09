A- A+

Brasília Rosa e Pacheco confirmam presença em cerimônia do 7 de Setembro com Lula Tribuna de honra deve contar com aproximadamente 200 autoridades

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmaram presença no desfile de 7 de Setembro em Brasília. Rosa e Pacheco estarão ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tribuna de honra na Esplanada dos Ministérios.

Também convidado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda não confirmou se estará na solenidade. Lira tem compromissos em Alagoas, seu estado natal, nesta quinta-feira (7).

A tribuna de honra do presidente deve contar com a presença de aproximadamente 200 autoridades, incluindo ministros, membros do Congresso e Judiciário e representantes das Forças Armadas.

Como mostrou O Globo, os militares solicitaram aumento de espaço na tribuna reservada para os militares que irão acompanhar o desfile de 7 de Setembro, na próxima quinta-feira. O pedido foi para que aumentasse de 200 para 300 vagas o espaço reservado ao alto escalão do Exército, Marinha, Aeronáutica e do Ministério da Defesa. O pedido foi solicitado pelo Ministério da Defesa ao Palácio do Planalto.

Os militares também pediram mais convites para as arquibancadas controladas do desfile — locais onde a segurança é organizada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em conjunto com as forças de segurança do Distrito Federal. As três Forças terão 2 mil espaços reservados nas arquibancadas para militares e familiares.

O Planalto espera reunir cerca de 30 mil pessoas em Brasília. Desse total, aproximadamente seis mil vão acompanhar o desfile nas arquibancadas que já estão montadas no corredor ministerial. O desfile terá o tema “Democracia, soberania e união” e vem sendo organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), com a participação dos militares.

A celebração deve durar cerca de duas horas e terá quatro eixos temáticos: Paz e Soberania, composto por militares das Forças Armadas que participaram de missões de paz das Nações Unidas (ONU) e integrantes de associações que cultuam a memória da Força Expedicionária Brasileira (FEB); Ciência e Tecnologia, com alunos dos Institutos Militar de Engenharia, Tecnológico da Aeronáutica e engenheiros militares da Marinha do Brasil; Saúde e Vacinação, representado por integrantes do serviço de saúde das três Forças, além do Zé Gotinha; e Defesa da Amazônia, com militares do Exército.

Após a cerimônia, Lula irá direto para a base aérea de Brasília. O presidente vai viajar para Nova Délhi, na Índia, onde participará da Cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do globo. O encontro ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro.

