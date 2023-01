Rosa Weber agradece Flávio Dino por colocar PF à disposição para investigar ataques à Corte

A- A+

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, encaminhou um ofício agradecendo o ministro da Justiça, Flávio Dino, por ter colocado à disposição a Polícia Federal para investigar ataques a integrantes da Corte.

A iniciativa de Dino, ex-magistrado, ocorreu após o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, ter sido hostilizado no aeroporto de Miami por um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento encaminhado a Dino, a ministra ainda afirma que o ofício da Justiça será transmitido "aos demais juízes da casa".

No episódio envolvendo Barroso, um vídeo mostra passageiros gritando “sai do voo”. Na gravação também é possível ouvir vaias e algumas pessoas xingando o ministro, além de gritar coisas como “pede para sair”, “lixo” e “ladrão”.

Em nota publicada nesta terça, o ministro, que é vice-presidente do STF, afirmou que o ataque "é uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas".

A iniciativa de Dino faz parte de uma estratégia de reestabelecer a interlocução do Ministério da Justiça com a cúpula do Poder Judiciário.

Em entrevista ao Globo, Dino disse que pretendia intensificar o contato com integrantes da Corte no início deste ano. Na gestão de Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi isolado pelo STF por permanecer ao lado do ex-presidente em ataques ao sistema eleitoral.

