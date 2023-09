A- A+

ATOS GOLPISTAS Rosa Weber atende Moraes e marca julgamento de quarto réu pelo 8 de janeiro no plenário virtual Presidente do STF marcou análise do caso para sessão que começa em 26 de setembro

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes e determinou o julgamento no plenário virtual da quarta ação penal relativa a um dos réus pelos ataques de 8 de janeiro.

A quarta ação estava pautada para ser analisada nas últimos dias 13 e 14, mas acabou não sendo julgada junto com as outras três. O julgamento está marcado para ocorrer na sessão que começa dia 26 de setembro.

O caso envolve Moacir José dos Santos, de 52 anos, o único dos quatro primeiros réus que está em liberdade. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República como sendo um dos executores dos ataques golpistas contra os três Poderes.

Morador de Cascavel, no Paraná, ele se apresenta como autônomo nas redes sociais e chegou a Brasília em um ônibus fretado, junto de outros 60 passageiros. Santos diz que não pagou pela viagem de quase 1.500 quilômetros.

De acordo com a PGR, a presença do acusado no ato antidemocrático foi atestada por material genético deixado no local. Ele também teria gravado vídeos no interior dos prédios públicos.



Além dos investigados já pautados, o STF recebeu 1.345 denúncias decorrentes do 8 de janeiro. Parte delas vem passando por acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), mas ainda há centenas de processos a serem julgados. Nos bastidores, a expectativa é que os próximos réus, após Santos, sejam conduzidos ao plenário virtual.

