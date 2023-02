A- A+

Terrorismo em Brasília Rosa Weber enviou mensagens para cobrar Ibaneis durante atos golpistas: "Já entraram no Congresso!" Presidente do STF também citou ao governador do DF que o secretário de segurança estava "de férias"

A Polícia Federal extraiu, no celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), mensagens enviadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, logo após a invasão do Congresso Nacional por terroristas no dia 8 de janeiro. No diálogo, Rosa cobra Ibaneis e justifica o contato direto com o governador pelo fato de o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, estar "de férias".

A primeira mensagem foi enviada às 15h25. "Já entraram no Congresso", escreveu a presidente do STF. Ibaneis respondeu dois minutos depois: "Coloquei todas as forças de segurança nas ruas".

Preocupada com uma possível invasão dos terroristas ao prédio do STF, Rosa Weber envia outra mensagem em seguida: "O Secretário de Segurança do DF está de férias, por isso o contato direto com o senhor". "Estamos cuidando", respondeu Ibaneis. O governador envia o contato do secretário de Segurança em exercício, Fernando Oliveira, e a presidente Rosa Weber agradece.

De acordo com análise da PF, Rosa Weber foi uma das primeiras pessoas a entrar em contato com Ibaneis após o início da invasão ao Congresso Nacional.

Na noite daquele dia, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis do governo do Distrito Federal. Ele também passou a ser alvo de investigação por suspeitas de omissão no planejamento de segurança do dia 8 de janeiro. Por isso, foi alvo de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal e teve seu celular apreendido. Anderson Torres foi preso por ordem de Moraes.

Veja também

Blog da Folha Alepe realiza primeira sessão plenária e anuncia líderes dos partidos e da federação