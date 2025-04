Rosângela Moro apresenta projeto para barrar norma do governo Lula sobre Janja

A deputada federal Rosângela Moro (União-SP) apresentou um projeto de lei que pretende barrar uma "institucionalização" da primeira-dama da República como um "agente público simbólico".

O projeto foi apresentado na última terça-feira, 8, depois de a Advocacia-Geral da União (AGU) publicar uma orientação normativa que define regras de "publicidade e transparência" para a agenda e os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

"Essa orientação normativa configura uma tentativa inaceitável de transformar o cônjuge do presidente em uma espécie de autoridade pública paralela, sem cargo, sem eleição, sem investidura e sem controle", escreve Rosângela no projeto.As novas normas da AGU demandam que a primeira-dama divulgue seus compromissos públicos e discrimine suas despesas de viagem no Portal da Transparência.