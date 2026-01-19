A- A+

BRASIL Roseana Sarney: em tratamento contra câncer, deputada é internada com pneumonia Parlamentar tem o câncer de mama triplo-negativo, um tipo de tumor raro e agressivo, e passará por cirurgia

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, foi internada com pneumonia. A parlamentar publicou nas redes sociais, na noite deste domingo, um vídeo em que confirma a hospitalização enquanto trata um câncer de mama triplo-negativo, tipo de tumor raro e agressivo.

No vídeo, Roseana diz aos seguidores que a semana passada "não foi das melhores". Ela teve alta na quinta-feira, mas precisou voltar ao hospital no dia seguinte.

— Eu peguei, sei lá onde, uma pneumonia, aí tive de vir para o hospital, e estou no hospital até agora, tratando da pneumonia — afirmou.

Por causa do novo quadro, a equipe médica decidiu suspender a última sessão de quimioterapia, que estava marcada para o próximo dia 27. Roseana contou que, agora, irá direto para a etapa cirúrgica do tratamento.

— Agora, vou direto para a cirurgia. Estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo e conto com as orações de vocês, claro, com a proteção de Deus — destacou.





Filha do ex-presidente José Sarney (MDB), Roseana governou o Maranhão por quatro mandatos e também foi senadora. Aliás, foi a primeira mulher eleita para chefiar um Executivo estadual no país, em 1994, à época pelo PFL.

A parlamentar anunciou em agosto deste ano que enfrentava a doença, diagnosticada durante um check-up.

Em 1º de dezembro, Roseana foi internada devido a baixa imunidade. Não é a primeira vez que Roseana trava batalha contra o câncer. Em 1998, foi diagnosticada com a doença e passou por cirurgias na mama, pulmão e intestino. Na época, estava em campanha para reeleição ao governo do Maranhão.

Roseana também é atendida por Roberto Kalil, médico de Lula, que acompanhou a visita do presidente à deputada. Em entrevista ao GLOBO em novembro afirmou "não ter medo da morte":

— Trabalho minha cabeça para ser otimista. Sempre tive muita fé. A fé me sustenta. Não largo meu terço, minha proteção. Sempre antes de me internar leio a Bíblia e entrego a Deus. Peço para os espíritos de luz virem me ajudar, para meus avós me protegerem. E agradeço muito aos meus médicos, à ciência — disse.

