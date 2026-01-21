A- A+

EX-GOVERNADORA Roseana Sarney recebe alta após internação por pneumonia e retoma tratamento contra câncer Deputada federal estava hospitalizada havia quase uma semana; cirurgia está prevista para as próximas semanas

Após quase uma semana internada, a deputada federal e ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, recebeu alta hospitalar.

A informação foi confirmada pela própria parlamentar por meio das redes sociais, onde publicou, nesta quarta-feira (21) uma foto ao lado do médico Roberto Kalil e escreveu: “Comemorando com Dr. Roberto Kalil minha alta hospitalar”.

Roseana havia sido internada na semana passada com um quadro de pneumonia, em meio ao tratamento contra um câncer de mama. Segundo a deputada, ela chegou a receber alta médica na quinta-feira passada, mas retornou ao hospital no dia seguinte e precisou ser novamente internada devido à complicação respiratória.

Confira a publicação:



Tratamento segue em andamento

De acordo com informações divulgadas pela própria parlamentar, Roseana deve passar por uma cirurgia nas próximas semanas, como parte do tratamento oncológico. A última sessão de quimioterapia estava prevista para o dia 27, mas acabou sendo cancelada em razão da internação causada pela pneumonia.

Filha do ex-presidente José Sarney (MDB-AP), Roseana Sarney tem compartilhado publicamente detalhes do tratamento desde que descobriu a doença durante exames de rotina. No fim do ano passado, enquanto estava internada, ela recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama Janja da Silva.

Veja também