A- A+

Resende Roubo à casa de ex-sogros de Jair Bolsonaro incomodou tráfico e fez suspeitos se esconderem No local onde foi realizada a prisão, agentes apreenderam um revólver com numeração raspada, munições de uso restrito e drogas

O assalto à casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada em Resende, no Sul Fluminense, teria incomodado traficantes da região da comunidade Alvorada, próxima de onde ocorreu o crime, por estar chamando a atenção da polícia para região. Isso fez com que os bandidos se escondessem e acabassem sendo localizados por policiais da 89ª DP (Resende). Os agentes prenderam, nesta nesta sexta-feira, Vitor Hugo Henrique da Silva, Marcelo Corrêa Tobias e Eliane da Silva, conhecida como Lili.

— O roubo foi planejado de forma organizada, mas a pressão do cerco policial e até mesmo de criminosos locais fez com que os envolvidos se escondessem no bairro Paraíso. A partir daí conseguimos confirmar o local exato e realizar a prisão — disse o delegado Michel Floroschk, titular da delegacia de Resende.

No local onde foi realizada a prisão, agentes apreenderam um revólver com numeração raspada, munições de uso restrito, drogas, balança de precisão, roupas usadas no crime, balaclavas, além de objetos levados da casa das vítimas. Dois veículos também foram recolhidos, entre eles o Fiat Palio Adventure branco utilizado na fuga. De acordo com a 89ª DP, a ação também contou com apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) que ajudou no rastreio do carro usado pelos bandidos.

O roubo ocorreu no dia 24, quando a mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro foram rendidos por homens armados dentro de casa. Eles foram amarrados e mantidos sob ameaça por cerca de duas horas. Do imóvel, os criminosos levaram joias, celulares e o carro da família, um Ford Focus, abandonado horas depois em uma estrada rural que liga Resende a municípios do interior paulista.

Imagens mostram carros

Segundo o delegado, as diligências começaram no mesmo dia com a análise de imagens de câmeras de segurança. Os registros mostraram os dois carros usados no crime: um Palio branco e um Gol prata, que tiveram as placas trocadas antes e depois do assalto para dificultar a identificação.

— Logo nas primeiras horas já conseguimos levantar imagens que mostravam os veículos usados e a forma como os suspeitos se organizaram. Foi um trabalho intenso de mapeamento das rotas até chegarmos ao endereço onde eles estavam escondidos — disse Floroschk.

Durante a apuração, policiais encontraram em uma mata o celular de Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe do senador. A equipe passou então a monitorar sinais do aparelho e reforçou a vigilância no bairro Paraíso, para onde o grupo havia retornado após a fuga.

Na sexta-feira, uma denúncia apontou que os assaltantes estavam escondidos em uma casa sob a proteção de Eliane da Silva. Os agentes montaram um cerco na região e entraram no imóvel. Marcelo e Vitor Hugo tentaram fugir pelos fundos, mas foram detidos após resistirem à abordagem. Um quarto envolvido, identificado como André Francisco da Silva, conseguiu escapar.

Veja também