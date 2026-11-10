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Internacional Rubio diz que EUA manterão diálogo com o Brasil durante governo Lula Durante reunião do G7 em Paris, o secretário americano destacou a demora brasileira em aceitar a indicação americana de um embaixador dos Estados Unidos no país causa um 'desequilíbrio'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, nesta segunda-feira, que os EUA continuarão mantendo contato com o governo do Brasil, mesmo com as divergências dos países, após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A fala foi feita em entrevista aos jornalistas durante a reunião com líderes das Relações Exteriores do G7, em Paris, na França. O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira também participa do evento, a convite do anfitrião da reunião, o chanceler da França, Jean-Noël Barrot.

"Manteremos contato com o governo brasileiro. Já vínhamos mantendo contato com eles anteriormente, mas existe uma questão: eles ainda não permitiram a entrada do nosso embaixador no país. Isso é um problema. Daniel Perez é o nosso indicado, mas eles não concederam o agrément. Isso precisa ser resolvido, e esperamos que resolvam, pois não achamos que seja algo positivo", afirmou o secretário americano.

Rubio também pontuou que pretende conversar com o ministro Mauro Vieira sobre os próximos passos da parceria entre os dois países e disse ter uma boa relação com ele. No entanto, cobrou ao Brasil uma solução para o impasse envolvendo a indicação do presidente americano Donald Trump de Daniel Perez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Perez foi escolhido em junho, mas depende da aprovação do governo brasileiro para assumir o posto.

Rubio pontuou que não espera que o governo brasileiro autorize a entrada de Perez e destacou que a situação traz um “desequilíbrio” entre os dois países.

Em agosto, após aprovação do senado americano, a indicação de Perez foi um dos motivos da crise diplomática que levou o s EUA a revogar o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Na época, a decisão dos EUA foi uma retaliação pela demora do governo brasileiro em conceder o “agrément”, termo que se refere à sinalização de que o país aceita o representante estrangeiro como embaixador em seu território. O anúncio da escolha de Perez inverteu o costume diplomático e gerou incômodo no governo brasileiro. Tradicionalmente, o agremént é concedido antes do anúncio oficial do nome indicado para ser o novo embaixador.

"Não é um bom precedente para o nosso relacionamento que eles impeçam a entrada do nosso embaixador no país. Eles têm um embaixador nos EUA, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não poderá mais persistir", destacou Rubio.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, durante os dois dias de evento, o chanceler brasileiro participará de sessões de trabalho sobre inteligência artificial, governança global e estabilidade no Oriente Médio.

“O Brasil mantém permanente diálogo com os membros do G7 sobre temas da agenda internacional, seja de forma bilateral, seja no âmbito do G20 e de organismos internacionais dos quais o Brasil e os membros do G7 são partes”, diz o órgão.

Em discurso no encontro, o ministro Mauro Vieira destacou os empenhos do governo brasileiro para a proteção de crianças e adolescentes contra crimes no ambiente virtual. Ele também conversou com o ministro Federal das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul; com o Chanceler do Egito, Badr Abdelatty; e com Jean-Noël Barrot, chanceler da França.

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