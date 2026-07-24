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eleições 2026 Rueda e Ciro Nogueira não devem ir à convenção de Flávio Evento que deve confirmar candidatura presidencial de Flávio acontece neste sábado (25)

Os presidentes nacionais do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, partidos que formam uma federação, não devem participar da convenção que vai confirmar a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O evento está marcado para este sábado, em São Paulo.

Integrantes das legendas avaliam que a participação deles no evento não faria sentido, já que o grupo comunicou ao próprio presidenciável do PL que vai ficar neutro na disputa nacional.

Flávio se reuniu com Ciro Nogueira na última quarta-feira, e o presidente do PP disse ao pré-candidato que a federação não vai fazer uma aliança nacional com o PL.

Integrantes da cúpula do União Brasil dizem que Ciro representou a federação como um todo na reunião com Flávio e que a sigla concorda com posição de adotar uma neutralidade na disputa presidencial. O presidente do PP negou na ocasião que tivesse feito o comunicado.

Ao mesmo tempo, o grupo tenta criar pontes com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), esteve no Palácio da Alvorada na terça-feira e avisou Lula da decisão de neutralidade da federação.

De acordo com relatos, o deputado foi para o Alvorada a pedido de Ciro Nogueira, em uma tentativa de acordo para que não haja ataques do governo a ele. Procurado, o senador não se manifestou. Ciro faz oposição ao governo do PT no Piauí e tenta se reeleger senador no estado, mas em atos recentes de pré-campanha tem elogiado Lula.

A convenção nacional da federação União-PP deve acontecer no dia 5 de agosto, último dia do prazo. Apesar disso, integrantes dos partidos dizem que um recuo da neutralidade só aconteceria diante de um fato novo que causasse uma reviravolta na eleição.

Rueda e Ciro também não estiveram presentes na convenção estadual dos próprios partidos em São Paulo, que aconteceu na segunda-feira.

A ausência também foi uma forma de desvincular o comando nacional da federação de Flávio, já que os diretórios estaduais paulistas do União Brasil e do PP decidiram dar palanque para a pré-candidatura presidencial do PL e o próprio presidenciável estava no evento.

Os partidos pretendem deixar cada estado livre para construir uma aliança com o projeto presidencial que mais beneficiar a legenda na eleição para deputado.

Por outro lado, o PL avançou em um acordo para manter o apoio da federação União-PP no Rio de Janeiro. Rueda, que é pré-candidato a deputado federal no Rio, e o presidente do PP no estado, deputado Doutor Luizinho, conversaram hoje com integrantes do PL no estado e disseram que vão apoiar o candidato do PL a governador, Douglas Ruas.

Integrantes do PL minimizam a participação de Luizinho na reunião com Lula na terça-feira. No mesmo dia, o presidente recebeu o pré-candidato do PSD a governador, Eduardo Paes, e os pré-candidatos ao Senado Pedro Paulo (PSD) e Benedita da Silva (PT). Mesmo assim, políticos do PL avaliam que Luizinho foi para reunião como representante do comando nacional do partido e que a aliança local está com o PL está mantida.

A relação de proximidade entre Flávio e Daniel Vorcaro, protagonista do escândalo de fraude financeira do banco Master, afastou um apoio dos partidos do Centrão ao pré-candidato do PL.

Ciro Nogueira, que já foi alvo de operação da Polícia Federal que investigou o uso de seu mandato para beneficiar Vorcaro, é um dos principais responsáveis pelo afastamento.

O presidente do PP tem negado irregularidades e se queixou a aliados da forma como Flávio tratou o episódio da operação da PF, adotando distanciamento político.

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