Rui Costa defende exploração de petróleo e diz que tem tido diálogo intenso com Marina Silva

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira (26) em entrevista à GloboNews, que a exploração de petróleo na Margem Equatorial é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ele afirmou que tem tido um diálogo intenso com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que se posiciona contra a exploração na região.

"Nós somos a favor sim de explorar. O problema do petróleo não é exploração, é o consumo. Como o mundo ainda consome combustível fóssil, não faz sentido o Brasil abrir mão de uma riqueza que pode financiar a transição energética e reduzir a pobreza no país", afirmou Costa.



O ministro também criticou a resistência ao avanço das pesquisas sobre a viabilidade da exploração na região. "É exploração, não é pesquisa de petróleo do mar, distante da terra, no país vizinho separado por uma linha imaginária de onde nós queremos pesquisar, ficando apenas 50 km. Se já há exploração do outro lado da fronteira, por que o Brasil não pode não pode pesquisar?", questionou.

Sobre Marina Silva, Costa afirmou que há diálogo constante com a ministra, mas ressaltou que o governo precisa equilibrar as demandas ambientais e econômicas. "Nós estamos dialogando de forma intensa com a ministra Marina, buscando ver com ela projetos ambientais sustentáveis. Agora, temos que equilibrar o desenvolvimento com o meio ambiente", disse.

Ele também destacou que o Brasil tem feito avanços na preservação ambiental. "Preservação da floresta das últimas décadas reduziu drasticamente o desmatamento. Estamos tomando medidas protetivas do meio ambiente. Agora, precisamos modernizar a legislação e coordenar as medidas de fiscalização e monitoramento", afirmou.

