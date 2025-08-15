A- A+

BRASIL Rui Costa diz que Eduardo Bolsonaro é 'traidor' do Brasil por articular sanções dos EUA: "Um Judas" Na quinta-feira, o deputado licenciado declarou esperar que os EUA ampliem as penalidades a autoridades brasileiras

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, classificou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, como um “traidor” do Brasil por articular, junto a autoridades dos Estados Unidos, sanções contra o país e contra autoridades brasileiras. A declaração foi feita nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Metrópole.

— O filho do Bolsonaro virou um traidor-mor, um Judas, como os que traíram a Inconfidência Mineira. É um traidor do país. Alguém que é deputado, que foi eleito pelo povo, viaja para os Estados Unidos para tentar ficar prejudicando a economia, prejudicando os empresários, a indústria — disse Rui.

Na quinta-feira, Eduardo Bolsonaro declarou esperar que os EUA ampliem as sanções a autoridades brasileiras e, possivelmente, apliquem novas tarifas econômicas em razão do julgamento de seu pai. Em entrevista à agência Reuters, disse acreditar que haverá uma resposta do governo americano após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e proibir contatos dele com o filho ou com autoridades estrangeiras.





Ainda nesta semana, o deputado afirmou que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), “já estão no radar” de autoridades dos EUA.

Questionado sobre a tarifa de 50% imposta pelos norte-americanos a produtos brasileiros, Eduardo disse que o país “merece” a medida por, em sua avaliação, viver “sob uma ditadura” e pelas ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Moraes.

O Brasil se tornou o primeiro país a receber a sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump, medida que não constava na lista inicial de alvos divulgada em abril, quando o republicano anunciou o aumento das chamadas tarifas recíprocas. As novas taxas começaram a valer no último dia 6.

