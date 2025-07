A- A+

IMPOSTOS Rui Costa diz que governo defende capacidade de governar ao judicializar IOF Segundo o chefe da Casa Civil, não há constitucionalidade na derrubada do texto por parte do Congresso Nacional

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira (7) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca não só defender o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e sim a "capacidade de governar". Segundo o chefe da Casa Civil, não há constitucionalidade na derrubada do texto por parte do Congresso Nacional.

"Não se trata apenas de defender o IOF como instrumento regulatório, se trata de defender a capacidade de governar deste e de qualquer governo que venha daqui para frente. Se um governo não conseguir mais editar decreto, não conseguir mais fazer portaria, acabou o governo", afirmou Rui Costa no programa Roda Viva, da TV Cultura.



O ministro também comentou sobre a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em taxar com uma tarifa adicional de 10% qualquer país que se "alinhe às políticas antiamericanas" do Brics. Para o chefe da Casa Civil, a "retórica" de Trump não terá sucesso contra o Brasil.

"Não vai ser ameaça de um ou de outro País que vai conter o avanço do Brasil nessas relações multilaterais. Essa retórica do presidente dos Estados Unidos não deu certo com a China, não deu certo com o Canadá, com a Europa, e não dará certo com o Brasil", disse Costa.



Veja também