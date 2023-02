A- A+

ECONOMIA Rui Costa diz que governo fará parcerias com estados e municípios para entregar 170 mil casas Na Bahia, ministro da Casa Civil falou sobre estratégia para entregar unidades do Minha Casa, Minha Vida

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou neste sábado (11) que o governo apostará em parcerias com estados e municípios para concluir obras paralisadas do programa do Minha Casa, Minha Vida. Em visita a Santo Amaro da Purificação, na Bahia, o ministro ressaltou que caberá a esses entes fazer os reparos e intervenções necessárias para que os empreendimentos possam ser entregues às famílias.

De acordo com Rui |Costa, a meta é entregar 170 mil unidades já iniciadas em todo o pais até o final do ano. São imóveis destinados à Faixa 1 para população de baixa renda, sem condições de assumir um financiamento habitacional.

"Os estados são mais ágeis nesse tipo de reparo, vamos chamar assim, nessa conclusão. A ideia é contar com essas parcerias para ganhar celeridade e, quem sabe, até o fim do ano entregar todas essas 170 mil", disse o ministro, ao vistoriar dois empreendimentos na cidade baiana.

Os conjuntos habitacionais são formados por 684 unidades, que serão inauguradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima terça-feira. O empreendimento apresentava vários problemas, o que fez Lula cancelar a agenda no local. Segundo Rui Costa, a conclusão rápida foi possível com a parceira com o governo do estado.

"Aqui em Santo Amaro da Purificação seguimos essa estratégia para concluir as obras rapidamente e poder entregar logo as casas à população. Vamos fazer o mesmo em cidades de todo o país. Assim, evitamos a burocracia de ter que contratar outra empresa para fazer os reparos necessários", afirmou o ministro.

Entre as intervenções realizadas, estão obras de pavimentação asfáltica, pintura externa, revisão de telhados, bem como serviços de poda de plantas e limpeza da área externa

Ele reiterou que Lula assina na próxima semana uma ordem de serviço para retomar imediatamente 5 mil unidades do programa que estavam paralisadas.

A estratégia do governo é inaugurar e entregar obras em vários municípios de forma simultânea. A participação de Lula será transmitida ao vivo. O evento marcará a retomada do Minha Casa, Minha Vida.

O governo de Jair Bolsonaro chegou a mudar o nome do programa para Casa Verde e Amarela e também o formato, focado nas famílias com capacidade de tomar um financiamento, devido à falta de recursos no Orçamento da União.

Com a aprovação da PEC da transição pelo Congresso Nacional no final do ano passado, que ampliou os gastos com programas sociais, Lula terá R$ 9,5 bilhões para o Minha Casa Minha Vida em 2023.

