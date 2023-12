A- A+

PAC Rui Costa diz que governo vai se reunir com relator do Orçamento para preservar verba do PAC Deputado diz que caberá ao governo informar de onde sairá o dinheiro e que recomposição será "parcial"

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira que integrantes da pasta vão se reunir com o relator do Orçamento, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), na tentativa de preservar os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O texto do relator corta quase um terço das verbas do PAC, passando de R$ 61,3 bilhões para R$ 44,3 bilhões. Motta confirmou o encontro e afirmou que caberá ao governo dizer de onde sairá o dinheiro:

— Soltamos um primeiro relatório tirando 30% do PAC. O governo vai nos enviar de onde faremos essa recomposição. Essa recomposição será parcial. Faremos uma reengenharia com os nossos consultores para saber de onde tirar esse valor.

A pevisão é que o novo relatório seja votado na manhã de quinta-feira, na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

