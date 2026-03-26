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PRÉ-CANDIDATO AO SENADO Rui Costa estica permanência na Casa Civil para lançar obra com Lula em Salvador Ministro vai participar de evento sobre a extensão de um quilômetro da linha do metrô

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, decidiu esticar sua permanência no cargo por mais dois dias para anunciar uma obra de ampliação do metrô em Salvador na próxima quinta-feira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O metrô ganhará pouco mais de um quilômetro, indo da Estação Lapa, na área central da cidade, até Campo Grande, perto do Teatro Castro Alves.

Rui Costa é pré-candidato ao Senado pela Bahia, estado onde o PT tentará reeleger o governador Jerônimo Rodrigues. Será a última agenda pública de Costa como ministro ao lado de Lula.

Os demais ministros que sairão do cargo para concorrer deixarão seus postos na próxima terça-feira, após reunião ministerial marcada por Lula. O encontro inicialmente ocorreria na segunda, mas foi adiado por um dia.

Pelo menos 18 ministros vão deixar suas pastas para concorrer nas eleições e serão substituídos, em maior parte, por seus secretários-executivos. Lula pediu aos auxiliares que mantivessem equipes que conhecem a máquina pública para que não houvesse interrupção dos trabalhos.

Pastas estratégicas, porém, ainda não tem martelo batido sobre seu novo ministro. Uma delas é a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), atualmente comandada por Gleisi Hoffmann, que deixará o posto para disputar o Senado pelo Paraná. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), passou a ser tratado no Palácio do Planalto como o nome mais cotado para o posto. De acordo com aliados, Lula está decidido a deixar o cargo com um petista, mas ainda não há confirmação do nome.

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