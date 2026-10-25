Rui Costa percorre garagens em Salvador e acusa prefeito e empresas de violar ordem judicial

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O senador eleito e ex-governador da Bahia Rui Costa (PT) está percorrendo garagens de ônibus de Salvador neste domingo, 25, para denunciar o descumprimento da ordem judicial que determinou o restabelecimento integral da frota durante o segundo turno das eleições.



Em transmissão ao vivo e vídeos publicados nas redes sociais, o petista mostrou coletivos estacionados e contestou a justificativa da prefeitura de que os atrasos decorreram da retirada de adesivos eleitorais dos veículos.



"Eu estou aqui na terceira garagem e vou começar pela desculpinha do adesivo. Vê se vocês encontram algum adesivo nos ônibus que estão aqui estacionados. Quanto tempo leva para tirar um adesivo? Dois ou três segundos?", questionou.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a reposição de 100% da frota, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis e gratuidade, sob multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. Rui diz que a decisão não está sendo cumprida.



"Alô, TSE, alô, Justiça Eleitoral da Bahia. A decisão de vocês não significa nada para os empresários de ônibus. Estou na G2 Axé e a garagem está cheia de ônibus. Estou passando de garagem em garagem. O povo está sem transporte para votar", afirmou Rui



O petista acusou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e empresários do setor de manter os veículos fora de circulação para dificultar o deslocamento dos eleitores.



"Aqui, em Salvador, quem mandou no dia da eleição foi o prefeito Bruno Reis e os empresários de ônibus que tiraram a frota para o povo não ter ônibus para votar", disse.



Em uma das visitas, o senador afirmou que a Polícia Federal havia passado pela garagem e levado o responsável pelo tráfego para prestar depoimento.

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