Orçamento Rui Costa se reúne com Lira, e governo busca saída para veto de R$ 5,6 bi em emendas Presidente da Câmara recebeu ministro em um contexto em que está há um mês sem conversar com Alexandre Padilha, articulador político de Lula

Sem falar com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recebeu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (31) na para tratar de orçamento.

Ambos conversaram também sobre o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissão. O corte gerou reação do Congresso, e o Planalto trabalha para apresentar uma proposta alternativa, evitando a derrubada do veto e uma derrota no governo na largada dos trabalhos legislativos de 2024.

Como ainda não há sessão do Congresso Nacional agendada, auxiliares de Lula trabalham para construir uma alternativa ao atual texto do veto, que contemple parte da insatisfação dos parlamentares. Os vetos são analisados em sessões conjuntas entre deputados e senadores.

Antes do valor do veto ser tornado público, foi o chefe da Casa Civil quem avisou ao presidente da Câmara que Lula vetaria R$ 5,6 bilhões do valor de emendas de comissão no Orçamento deste ano.

Lira recebeu Costa em um contexto em que está há um mês sem conversar com Padilha. Como mostrou O Globo, Lira elegeu como interlocutores o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), Rui Costa e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar de assuntos de interesse do Palácio do Planalto.

Rui Costa combinou com Padilha os parâmetros da conversa que teria com Lira. O governo vê o canal entre Lira e Padilha. Caso não houvesse nenhum diálogo entre os principais auxiliares de Lula com o deputado, o governo poderia ver suas pautas paralisadas na Câmara. Outra avaliação do Planalto é de que, se não tratasse com Rui Costa, o próprio Lira poderia usar o desentendimento com Padilha para esticar a corda contra o governo.

O ministro da Casa Civil está em um momento de boa relação com Lira, após momentos de ruído da relação entre os dois. No ano passado, Lira chegou a sugerir a Lula a troca do ministro por Haddad.

As reclamações eram problemas na articulação política, liberação de emendas e de desorganização nas nomeações para cargos, que passam pela Casa Civil. Costa identificou que precisava se aproximar de Lira e passou a ter conversas ou encontros semanais com o parlamentar, enquanto Lira também se movimentou para estabelecer acesso direto ao Planalto com o ministro que comanda a máquina federal e tem gerência sobre os outros ministérios.

