Rui Falcão se lança em disputa do PT contra candidato de Lula

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) anunciou, nesta quarta-feira (9), que entrará na disputa pela presidência do PT contra o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, nome prefeiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Falcão já presidiu o partido em duas outras oportunidades, entre 1993 e 1994 e entre 2011 e 2017. Na primeira delas, foi o nome dos grupos de esquerda e venceu o campo majoritário, de Lula e que tinha como principal liderança na época José Dirceu.



Na segunda, Rui Falcão, apesar de representar a corrente minoritária Novo Rumo, teve o apoio da majoritária Construindo um Novo Brasil (CNJ) e de Lula.

Agora a expectativa é que a sua candidatura aglutine as correntes de esquerda. O deputado é próximo de Lula e foi um dos coordenadores da campanha presidencial de 2022. No ano passado, a pedido do presidente, se licenciou por quatro meses do mandato de deputado, para participar da campanha derrotada de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São `Paulo.

