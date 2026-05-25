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DISPUTA JUDICIAL Rumble e empresa ligada a Trump notificam Moraes sobre ação nos EUA, diz advogado Citação foi enviada por e-mail após autorização da Justiça da Flórida; processo questiona decisões do ministro do STF sobre plataformas digitais

O advogado norte-americano Martin De Luca, responsável pela plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media & Technology Group, companhia de mídia ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira ter formalizado a notificação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no processo movido contra ele na Justiça americana.

A informação foi divulgada por De Luca, em publicação no X. Segundo ele, a comunicação ocorreu “em cumprimento a uma ordem de um tribunal federal dos Estados Unidos” e foi realizada por e-mail. A postagem veio acompanhada da cópia da citação emitida pela Corte Federal do Distrito Central da Flórida.

O processo foi aberto pelas duas companhias para contestar decisões de Moraes relacionadas à suspensão de contas e bloqueios determinados pelo STF em plataformas digitais. As empresas sustentam que as medidas violam princípios constitucionais americanos ligados à liberdade de expressão.

A Justiça da Flórida autorizou, na semana passada, que a notificação fosse feita eletronicamente após os advogados alegarem dificuldades no andamento da citação por vias diplomáticas tradicionais. Com a decisão, as empresas puderam enviar a documentação diretamente aos endereços institucionais vinculados ao gabinete do ministro.

O documento judicial estabelece prazo para manifestação de Moraes no processo e prevê a possibilidade de revelia caso não haja resposta dentro do período determinado pela Corte americana.

De acordo com o documento, os prazos são: 21 dias após o recebimento da citação, na regra geral; ou 60 dias, caso o réu seja considerado agente ou autoridade vinculada a governo estrangeiro, hipótese mencionada na própria citação com base nas regras federais de processo civil dos EUA.

Como Alexandre de Moraes é ministro do STF, a tendência é que a defesa argumente pela aplicação do prazo maior, de 60 dias.

O STF ainda não se pronunciou sobre a notificação. Em manifestações anteriores, a Corte afirmou que as decisões assinadas por Moraes seguem a legislação brasileira e têm respaldo na jurisprudência sobre combate à desinformação e responsabilização de plataformas.

As ordens questionadas pelas empresas atingiram perfis de usuários ligados à direita política investigados em procedimentos conduzidos pelo Supremo. O Rumble está fora do ar no Brasil desde fevereiro de 2025.

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