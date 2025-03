A- A+

ATAQUES Rússia realizou ataque 'massivo' à infraestrutura militar e energética da Ucrânia, diz Zelensky No total, os russos usaram quase 70 mísseis de cruzeiro e balísticos

A Rússia realizou um novo ataque "massivo" contra a indústria energética e a infraestrutura militar da Ucrânia durante a noite da quinta-feira, 6, no horário local, conforme comunicado emitido pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky Segundo a nota, "vários alvos foram atacados nas regiões de Odesa, Poltava, Chernígov e Ternopil. No total, os russos usaram quase 70 mísseis de cruzeiro e balísticos". "Tudo isso contra a infraestrutura que garante a vida normal."



O presidente ucraniano também informou que a Rússia utilizou quase 200 drones de ataque. "Infelizmente, também há danos em edifícios residenciais comuns." Zelensky ainda expressou agradecimento pelo uso de aeronaves francesas para "proteger os céus ucranianos".





Mais cedo, Zelensky pediu uma trégua aérea e marítima após o ataque russo. Em publicação no X, o presidente afirmou que os primeiros passos rumo à paz "devem incluir pressionar a Rússia para que pare tais ataques contra a vida".



De acordo com a Bloomberg, o presidente russo, Vladimir Putin, estaria disposto a negociar um cessar-fogo temporário na Ucrânia, desde que haja avanço rumo a um acordo de paz definitivo. Este seria o primeiro sinal positivo de Putin ao pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, por um cessar-fogo.

Veja também