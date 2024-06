Autoridades russas culpam Ucrânia por ataque terrorista a igrejas, sinagoga e posto policial

A- A+

Militantes armados atacaram neste domingo (23), duas igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto de polícia de trânsito na república do Daguestão, no sul da Rússia, matando um padre e seis policiais, disse a agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Autoridades locais acusam envolvimento da Ucrânia e de países do ocidente.



O Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia afirmou que um padre da Igreja Ortodoxa Russa e agentes da polícia foram mortos nos ataques, considerados terroristas pela instituição.



O Ministério de Assuntos Internos do Daguestão disse que um grupo de homens armados disparou contra uma sinagoga e uma igreja na cidade de Derbent, localizada no Mar Cáspio. Os agressores fugiram e uma busca estava em andamento, disse o comunicado do ministério. Dois militantes foram mortos.



Quase simultaneamente, surgiram relatos sobre um ataque a um posto da polícia de trânsito na capital da região predominantemente muçulmana, Makhachkala. Segundo a RIA Novosti, seis policiais foram mortos e outros 12 ficaram feridos.



Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelos ataques, mas algumas autoridades no Daguestão culparam a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



"Não há dúvida de que estes ataques terroristas estão, de uma forma ou de outra, ligados aos serviços de inteligência da Ucrânia e dos países da Otan", escreveu o legislador do Daguestão, Abdulkhakim Gadzhiyev, no Telegram.



As autoridades ucranianas não comentaram imediatamente os ataques.

