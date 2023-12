A- A+

STF Sabatina com Dino terá Sergio Moro, Flávio Bolsonaro e Do Val; confira a lista completa Ministro da Justiça de Lula será questionado pelos 27 senadores que fazem parte da CCJ nesta quarta-feira

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Flávio Dino, será submetido a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal nesta quarta-feira. O ex-governador do Maranhão será questionado pelo grupo de 27 senadores. Entre os titulares, estão nomes de oposição ao governo como Sergio Moro (União Brasil-PR), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Marcos Do Val (Podemos/ES). Na sequência, o nome de Dino vai a plenário e precisa dos votos favoráveis de ao menos 41 dos 81 senadores.

Flávio Bolsonaro tem se posicionado diariamente nas redes sociais de maneira contrária ao indicado de Lula. Já Moro disse, nos últimos dias, que vai decidir seu posicionamento no dia da votação e afirma que não quer antecipar nada, como adiantou a colunista do Globo, Bela Megale.

Veja a lista completa dos senadores titulares da CCJ:

Davi Alcolumbre (UNIÃO/AP) - presidente

Marcos Rogério (PL/RO) - vice-presidente

Marcio Bittar (UNIÃO/AC)

Eduardo Braga (MDB/AM)

Renan Calheiros (MDB/AL)

Jader Barbalho (MDB/PA)

Oriovisto Guimarães (Podemos/PR)

Marcos do Val (Podemos/ES)

Weverton (PDT/MA)

Plínio Valério (PSDB/AM)

Alessandro Vieira (MDB/SE)

Omar Aziz (PSD/AM)

Angelo Coronel (PSD/BA)

Otto Alencar (PSD/BA)

Eliziane Gama (PSD/MA)

Lucas Barreto (PSD/AP)

Fabiano Contarato (PT/ES)

Rogério Carvalho (PT/SE)

Augusta Brito (PT/CE)

Ana Paula Lobato (PSB/MA)

Flávio Bolsonaro (PL/RJ)

Carlos Portinho (PL/RJ)

Magno Malta (PL/ES)

Ciro Nogueira (PP/PI)

Esperidião Amin (PP/SC)

Mecias de Jesus (Republicanos/RR)

Quais assuntos devem ser abordados na sabatina de Dino

O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu fazer a sabatina dos indicados do petista para o STF e para a Procuradoria-Geral da República (PGR) simultaneamente. Desta forma, Dino e o subprocurador Paulo Gonet serão questionados em uma mesma sessão pelos senadores.

A oposição planeja transformar a sabatina de Dino em uma extensão da CPI do 8 de Janeiro. O objetivo é desgastá-lo com assuntos ligados ao Ministério da Justiça, como a ausência de imagens do circuito interno no dia dos atos golpistas, o recebimento de alertas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a atuação da Força Nacional.

Adversários do governo preveem uma sabatina longa, que também passará pela pauta de costumes e a presença da mulher de um líder de facção criminosa no Amazonas em dois encontros com um auxiliar de Dino na Justiça. A gestão no Maranhão, estado que governou de 2014 a 2022, também deve ser alvo de questionamentos.

Veja também

Venezuela Senado aprova novas embaixadoras para Venezuela e Guiana