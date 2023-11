A- A+

Vaga no STF Sabatina de Flávio Dino no Senado é marcada para 13 de dezembro Audiência será na Comissão de Constituição e Justiça; relator da indicação será Weverton Rocha (PDT-MA)

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para o dia 13 de dezembro a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Informo que a sabatina do indicado ao STF será no dia 13 de dezembro, em reunião ordinária da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ), com a relatoria do competente senador Weverton Rocha", diz o senador em nota.

Weverton Rocha (PDT) é senador pelo Maranhão, assim como Dino, que foi eleito para o Senado nas últimas eleições, mas está licenciado desde que assumiu a pasta da Justiça. Ambos protagonizaram embates no âmbito estadual no último pleito, mas já foram aliados.

Flávio Dino, de 55 anos, foi indicado por Lula para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, em setembro.

