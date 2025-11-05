Qua, 05 de Novembro

senado

Sabatina de Gonet para recondução à PGR será em 12 de novembro

Relator avalia atuação do procurador como "apartidária e técnica"

O atual procurador-geral da República, Paulo GonetO atual procurador-geral da República, Paulo Gonet - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para o próximo dia 12 a sabatina do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de dois anos à frente do órgão.

Durante a primeira etapa da análise da recondução de Gonet ao cargo, nesta quarta-feira (5), o relator da indicação, senador Omar Aziz (PSD-AM), avaliou a atuação do procurador-geral da República como “apartidária e técnica”.

Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva aos senadores.

Entenda
Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027.

*Com informações da Agência Senado

