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Política Sabatina de Messias é marcada em meio a cenário de divisão no Senado O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB), encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB), encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão destrava a tramitação do nome no Senado e dá início à fase formal de análise pelos parlamentares.

A sabatina do indicado está marcada para o dia 29 de abril, mesma data prevista para a votação em plenário. O relator da indicação, senador Weverton Rocha (PDT-MA), já adiantou que apresentará parecer favorável, afirmando que Messias possui “notório saber jurídico” e “reputação ilibada” para o cargo.

Mesmo com o relatório positivo, o cenário no Senado ainda não é de consenso. O próprio relator evitou antecipar um placar, destacando que o ambiente político em torno da indicação passou por mudanças nos últimos meses, após articulações e reuniões do indicado com senadores de diferentes espectros.

Apesar da melhora na receptividade, a indicação enfrenta resistência. Senadores de oposição já sinalizam que devem votar contra o nome de Messias, indicando que a tramitação não deve ocorrer sem embates políticos. A expectativa é de uma sabatina marcada por questionamentos sobre sua atuação no governo e posições institucionais.

Nos bastidores, a oposição promete intensificar a mobilização para dificultar a aprovação, o que pode prolongar debates tanto na CCJ quanto no plenário. Ainda assim, aliados do governo avaliam que houve avanço na articulação política e que o indicado ampliou o diálogo com parlamentares, inclusive fora da base governista.

Para ser aprovado, Jorge Messias precisa obter maioria simples no Senado, após passar pela CCJ. Mesmo com o relatório favorável e sinais de crescimento no apoio, a resistência de parte da oposição indica que a votação deverá ser disputada e acompanhada de forte polarização política.

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