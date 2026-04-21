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STF Sabatina de Messias volta a ser reagendada para o dia 29 Líderes entendem que nova data é mais cômoda para a chegada de parlamentares em Brasília

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), remarcou para o dia 29 a sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, a sessão destinada aos questionamentos foi redefinida para o 28. Agora, volta à previsão previsão inicial de realização para o dia 29.

— Alguns líderes acharam que ficaria melhor, porque alguns senadores chegam mais tarde à Brasília durante a semana, chegam na própria quarta-feira, que é o dia 29. Então eu avisei e remarcamos. E aí, como sempre acontece, a ideia é votar (a indicação de Messias) no mesmo dia na CCJ e no plenário — disse Otto Alencar.

Para que o nome de Messias seja aprovado pelo colegiado, são necessário ao menos 13 votos. Já em plenário, o passo segundo, o mínimo é de 41 votos.

O parecer da indicação é de relatoria de Weverton Rocha (PDT-MA), que manifestou posição favorável ao nome do advogado-geral da União.

Na reta final, aliados do governo ainda buscam marcar um jantar que reúna Lula, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e senadores para sacramentar o apoio majoritário a Messias.

O encontro tem sido tratado como forma de fazer um esforço final em busca de votos.

Levantamentos internos indicam que, embora o nome de Messias tenha avançado, boa parte dos senadores evita declarar voto publicamente.

A ideia de promover o encontro já vinha sendo discutida no Planalto. Segundo relatos, Lula queria realizar o jantar na semana passada, mas Alcolumbre tinha um compromisso previamente agendado com ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A articulação foi tratada na semana passada, durante a posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto, quando os dois voltaram a alinhar a estratégia.

O périplo de Messias no Senado foi intensificado na semana passada. Antes do feriado, o advogado-geral da União concentrou reuniões no gabinete do relator Weverton Rocha e ampliou o corpo a corpo com parlamentares, incluindo nomes da base e da oposição.

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