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STF

Sabatina de Messias volta a ser reagendada para o dia 29

Líderes entendem que nova data é mais cômoda para a chegada de parlamentares em Brasília

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Jorge Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)Jorge Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), remarcou para o dia 29 a sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, a sessão destinada aos questionamentos foi redefinida para o 28. Agora, volta à previsão previsão inicial de realização para o dia 29.

— Alguns líderes acharam que ficaria melhor, porque alguns senadores chegam mais tarde à Brasília durante a semana, chegam na própria quarta-feira, que é o dia 29. Então eu avisei e remarcamos. E aí, como sempre acontece, a ideia é votar (a indicação de Messias) no mesmo dia na CCJ e no plenário — disse Otto Alencar.

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Para que o nome de Messias seja aprovado pelo colegiado, são necessário ao menos 13 votos. Já em plenário, o passo segundo, o mínimo é de 41 votos.

O parecer da indicação é de relatoria de Weverton Rocha (PDT-MA), que manifestou posição favorável ao nome do advogado-geral da União.

Na reta final, aliados do governo ainda buscam marcar um jantar que reúna Lula, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e senadores para sacramentar o apoio majoritário a Messias.

O encontro tem sido tratado como forma de fazer um esforço final em busca de votos.

Levantamentos internos indicam que, embora o nome de Messias tenha avançado, boa parte dos senadores evita declarar voto publicamente.

A ideia de promover o encontro já vinha sendo discutida no Planalto. Segundo relatos, Lula queria realizar o jantar na semana passada, mas Alcolumbre tinha um compromisso previamente agendado com ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A articulação foi tratada na semana passada, durante a posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto, quando os dois voltaram a alinhar a estratégia.

O périplo de Messias no Senado foi intensificado na semana passada. Antes do feriado, o advogado-geral da União concentrou reuniões no gabinete do relator Weverton Rocha e ampliou o corpo a corpo com parlamentares, incluindo nomes da base e da oposição.

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