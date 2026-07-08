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PL "Sabe como é mulher, né?", diz Valdemar ao afirmar que não escolherá nova presidente do PL Mulher Presidente do PL afirma que indicar uma parlamentar para substituir Michelle Bolsonaro no comando do núcleo feminino criaria mal-estar entre integrantes do partido

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira que não pretende escolher uma nova presidente para o PL Mulher após a saída de Michelle Bolsonaro do comando do segmento. Segundo ele, indicar uma das parlamentares da legenda poderia gerar insatisfação entre as demais mulheres do partido.

— Você já imaginou? Se a gente colocar uma, você sabe, mulher, como é que é, né? Arruma um inguiço com 20 — disse Valdemar.

Segundo o dirigente, a solução escolhida para evitar o mal-estar, e também a necessidade de suprir o vácuo deixado por Michelle é extinguir a presidência nacional do PL Mulher e dar mais autonomia às estruturas estaduais da organização.

— Nós queremos extinguir a presidência nacional e deixar todas as estaduais com autonomia.

Antes da declaração, Valdemar elogiou as deputadas do partido, mas afirmou que nenhuma delas reúne as características de Michelle Bolsonaro para liderar o segmento.

— Sem querer desmerecer as mulheres do nosso partido, que são 17 mulheres de primeira. São excelentes deputadas. Aliás, são muito melhores do que os homens. Mas nós não temos ninguém à altura da Michelle. A Michelle tem um poder muito grande de comunicação, fala bem, tem imagem boa e é dedicada.

Questionado sobre nomes como as deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC), frequentemente apontadas entre as principais lideranças femininas da legenda, Valdemar repetiu que prefere não indicar uma sucessora justamente para evitar disputas internas.

O presidente do PL também afirmou que, caso Michelle Bolsonaro decida voltar ao comando do PL Mulher, o partido atenderá ao que ela desejar.

— Se a Michelle repensar, eu faço o que ela quiser.

Perguntado sobre a relação entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Valdemar afirmou que os dois seguem sem diálogo.

— Não, eles têm dificuldade.

A declaração ocorreu em meio ao distanciamento de Michelle do comando do PL Mulher e às divergências internas no partido, especialmente como entendado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Nas últimas semanas, a ex-primeira-dama criticou publicamente decisões da direção da legenda e relatou atritos com Flávio Bolsonaro, afirmando que o senador foi ríspido com ela durante discussões sobre os rumos do partido. O episódio aprofundou a crise entre dois dos principais nomes do bolsonarismo e abriu uma disputa sobre o futuro da participação de Michelle na estrutura do PL.

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