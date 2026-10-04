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primeiro turno Sabemos que não podemos gastar aquilo que não temos, diz Lula em discurso Presidente afirmou que ele e o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB), conhecem os limites das contas públicas e já entregaram em suas gestões superávits

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 4, que um eventual novo mandato terá compromisso com a responsabilidade fiscal, mas disse que não aceitará medidas de ajuste que prejudiquem a população mais pobre.

"Não haverá política de corte fiscal capaz de prejudicar os pobres deste País", declarou, durante pronunciamento após o primeiro turno das eleições. "Sabemos que não podemos gastar aquilo que não temos."



Lula afirmou que ele e o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB), conhecem os limites das contas públicas e já entregaram em suas gestões superávits. "Ninguém pode falar de política fiscal para mim e para Alckmin", disse.



O presidente também citou como prioridades de um eventual novo mandato investimentos em educação, universidades, institutos federais, indústria, tecnologia e produção de medicamentos.



O petista ficou em segundo lugar na disputa das eleições presidenciais deste ano. Com 99,45% das urnas apuradas, ele tinha 45,03% dos votos válidos, contra 47,14% do senador Flávio Bolsonaro. Os dois irão disputar o segundo turno, agendado para o próximo dia 25 de outubro.

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