Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
primeiro turno

Sabemos que não podemos gastar aquilo que não temos, diz Lula em discurso

Presidente afirmou que ele e o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB), conhecem os limites das contas públicas e já entregaram em suas gestões superávits

Reportar Erro
Em discurso depois do resultado do primeiro turno, Lula falou que ele e Alckmin sabem dos limites das contas públicasEm discurso depois do resultado do primeiro turno, Lula falou que ele e Alckmin sabem dos limites das contas públicas - Foto: Nelson Almeida/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 4, que um eventual novo mandato terá compromisso com a responsabilidade fiscal, mas disse que não aceitará medidas de ajuste que prejudiquem a população mais pobre.

"Não haverá política de corte fiscal capaz de prejudicar os pobres deste País", declarou, durante pronunciamento após o primeiro turno das eleições. "Sabemos que não podemos gastar aquilo que não temos."

Lula afirmou que ele e o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB), conhecem os limites das contas públicas e já entregaram em suas gestões superávits. "Ninguém pode falar de política fiscal para mim e para Alckmin", disse.

Leia também

• Lula, a figura central da esquerda em uma corrida contra o tempo

• Flávio Bolsonaro, o herdeiro da extrema direita que desafia Lula

• Sergio Moro é eleito governador do Paraná em 1º turno


O presidente também citou como prioridades de um eventual novo mandato investimentos em educação, universidades, institutos federais, indústria, tecnologia e produção de medicamentos.

O petista ficou em segundo lugar na disputa das eleições presidenciais deste ano. Com 99,45% das urnas apuradas, ele tinha 45,03% dos votos válidos, contra 47,14% do senador Flávio Bolsonaro. Os dois irão disputar o segundo turno, agendado para o próximo dia 25 de outubro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter