Saiba como é a prisão de Braga Netto; general ficará preso em unidade Militar do Rio

O general da reserva Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL), foi detido em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 14, em uma operação que contou com o apoio do Exército. Braga Netto vai passar por audiência de custódia no início da tarde e será mantido sob custódia no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste da capital fluminense.



Braga Netto foi detido no contexto de uma operação que investiga suspeitos de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin após as eleições de 2022.



O Comando da 1ª Divisão de Exército, subordinado ao Comando Militar do Leste, fica localizado a 32 quilômetros da Superintendência da Polícia Federal do Rio, na região portuária do Rio. As instalações fazem parte da Vila Militar, que detém a maior concentração de unidades operacionais do Exército no Rio de Janeiro.

Braga Netto deverá ficar em uma sala especial no prédio histórico do Exército na Vila Militar. Em nota, o Exército confirmou que o general preso ficará sob sua custódia.

"O Centro de Comunicação Social do Exército informa que na operação realizada pela Polícia Federal na manhã deste sábado, 14 de dezembro de 2024, foi preso o General de Exército Walter Souza Braga Netto, da Reserva, e realizadas ações de busca e apreensão nas residências do próprio General, no Rio de Janeiro-RJ e do Coronel Flávio Botelho Peregrino, também da reserva, em Brasília-DF. O General Braga Netto ficará sob custódia do Exército, no Comando da 1ª Divisão de Exército na cidade do Rio de Janeiro", diz o Exército em nota divulgada neste sábado.



Braga Netto foi promovido a general do Exército em 2016 e nomeado comandante Militar do leste, cargo que exerceu até abril de 2019. O Comando Militar do Leste é responsável por coordenar, controlar e executar as atividades administrativas e logísticas do Exército no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Abrange 141 organizações e mais de 50 mil militares, a maior concentração de tropas e escolas militares da América Latina.



Antes de assumir o Comando Militar do Leste, Braga Netto foi comandante, entre 2015 e 2016, da 1ª Região Militar, a que o Comando da 1ª Divisão de Exército é subordinado.



Criação da 1ª Divisão de Exército



A 1ª Divisão de Exército foi criada no dia 6 de agosto de 1908, pelo então presidente Affonso Penna, no mesmo ano em que começava a construção da Vila Militar no Rio de Janeiro. O comando passou a ocupar o prédio histórico em que Braga Netto ficará preso em outubro de 1938.

