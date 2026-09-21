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SALÁRIO

Saiba o salário de um escrivão da PF, cargo do qual Eduardo Bolsonaro foi demitido após afastamento

Filho de Jair Bolsonaro havia se licenciado do trabalho na corporação para exercer o mandato parlamentar até ser cassado pela Câmara em dezembro

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Eduardo Bolsonaro foi oficialmente demitido do cargo de escrivão da Polícia Federal (PF) por abandono de funçãoEduardo Bolsonaro foi oficialmente demitido do cargo de escrivão da Polícia Federal (PF) por abandono de função - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi oficialmente demitido do cargo de escrivão da Polícia Federal (PF) por abandono de função. Eduardo deveria ter retornado ao posto após perder o mandato de deputado em dezembro, mas faltou ao serviço sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Aprovado em concurso e no cargo desde 2010, o ex-parlamentar deixa uma função cuja remuneração inicial era de R$ 14.164,81 e podia alcançar R$ 21.987,38.

A demissão foi resultado de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela corregedoria da corporação. A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, na última sexta-feira, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira. O ato acolheu recomendação feita pela PF em julho e citou pareceres da Consultoria Jurídica da pasta para enquadrar o caso como infração disciplinar.

As informações sobre a remuneração estão disponíveis na Tabela de Remuneração dos servidores federais de 2025.

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O que faz um escrivão da PF?

Eduardo Bolsonaro passou no concurso da Polícia Federal e ingressou no cargo de escrivão em 2010. Ele não exercia a função desde que foi eleito deputado em São Paulo, em 2014. A atividade política permitia que ele ficasse afastado do cargo. Com a cassação do mandato no ano passado, ele perdeu o benefício.

O cargo de escrivão diz respeito ao profissional responsável por registrar, organizar e formalizar grande parte dos procedimentos produzidos durante uma investigação da Polícia Federal. Entre as atribuições deste profissional estão a lavratura de autos, termos, depoimentos e mandados, além do controle de prazos. A organização dos inquéritos e preparação dos documentos que serão encaminhados à Justiça também faz parte das suas funções.

Um escrivão também pode ficar responsável pelo acompanhamento de diligências, a gestão de fianças e objetos apreendidos e pelo apoio a atividades administrativas e operacionais da corporação.

Relembre o caso

Em 31 de dezembro, o diretor de gestão de pessoas substituto da PF, Licinio Nunes de Moraes Netto, determinou o "retorno imediato" de Eduardo para regularização funcional na Delegacia de Angra dos Reis (RJ). O documento alertava para eventuais sanções disciplinares caso o servidor não se apresentasse após perda do mandato de parlamentar, que aconteceu no mesmo mês.

O terceiro filho de Jair Bolsonaro morava nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 — sob a alegação de ser alvo de perseguição política no Brasil —, e declarou à época que não tinha "condição de voltar ao Brasil" e que lutaria pelo posto por ter batalhado para passar no concurso. Contudo, a legislação prevê 30 dias para a reintrodução do servidor após o fim do impedimento e outros 30 dias de ausência antes de caracterizar o abandono.

As vontades do deputado em relação aos dois cargos que se afastou, no entanto, não se concretizaram. Ele perdeu o cargo de parlamentar devido ao não comparecimento à terça parte das sessões deliberativas da sessão legislativa.

Enquanto isso, Eduardo também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. A Corte entendeu que ele atuou junto a autoridades norte-americanas para articular sanções e pressionar o Judiciário brasileiro antes do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. Na mesma decisão judicial, o STF também havia determinado a perda do cargo de escrivão — decisão concluída nesta segunda.

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