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Política Saiba os bastidores dos vídeos que selaram a reconciliação entre Flávio e Michelle Bolsonaro Enquanto campanha insistia para que Flávio gravasse a mensagem, Michelle já se preparava para registrar sua resposta

Pouco depois da publicação do vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu desculpas publicamente a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama já havia escolhido a roupa, feito a maquiagem e saído de casa.

Segundo aliados de ambos, Michelle recebeu previamente a informação de que a gravação seria postada pelo enteado, depois de idas e vindas de negociações para seu conteúdo.

Ao receber o conteúdo, Michelle já mobilizou sua equipe para gravar o vídeo que viria a ser um “aceite” das desculpas do enteado. Segundo pessoas próximas, ela deixou sua casa onde mora com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Condomínio Solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico, para gravar o vídeo na confeitaria da empresária e amiga Maria Amélia, perto da residência.

Interlocutores de Michelle dizem que ela não poderia ter gravado em casa, inclusive por conta das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao conceder prisão domiciliar a Bolsonaro. Ele está proibido de usar direta ou indiretamente redes sociais e a ex-primeira-dama temia que a gravação no domicílio pudesse implicar novos reveses ao marido.

Além disso, Michelle também preferiu não se afastar muito de casa, já que era horário do jantar do ex-presidente, de quem acompanha diariamente a rotina.

A escolha da roupa também fez parte da mensagem. Michelle decidiu gravar usando uma blusa branca e, segundo aliados, repetiu uma estratégia que costuma adotar em suas manifestações públicas, que é se comunicar também por símbolos. No vídeo em que expôs a crise com Flávio, ela também recorreu a elementos visuais, como a escolha do cenário, para reforçar o conteúdo do discurso.

Enquanto Michelle se preparava para registrar sua resposta, do outro lado da negociação ainda havia resistência. Segundo interlocutores envolvidos nas conversas, convencer Flávio a gravar o vídeo foi "um parto". O principal impasse era o pedido explícito de perdão. O senador, afirmam aliados, não queria usar a palavra nem fazer um gesto que pudesse ser interpretado como uma admissão pública de culpa.

Nos bastidores, porém, o vídeo divulgado pelo parlamentar era tratado como condição indispensável para destravar a negociação e fazia parte das exigências apresentadas por Michelle para iniciar uma reaproximação com o enteado. Ciente de que a gravação seria divulgada, ela deu aval, segundo aliados, para que o gesto fosse levado adiante como primeiro passo para reduzir a crise que abalou o PL nas últimas semanas. Depois da publicação, a ex-primeira-dama também curtiu o vídeo de Flávio no Instagram.

Integrantes da direção do PL e pessoas próximas a Michelle passaram os últimos dias insistindo que apenas um gesto claro de desculpas seria capaz de convencê-la a entrar na campanha. Para aliados da primeira-dama, o vídeo serviu também para que ela fosse isentada de acusações de que teria mentido sobre a situação vivida pelo PL no Ceará, que causou toda a crise.

Após sucessivas conversas, dirigentes e aliados conseguiram convencer Flávio de que o custo político de manter a crise aberta havia se tornado maior do que o desgaste de pedir desculpas. Para interlocutores, ele apenas reforçou a veracidade do primeiro vídeo de Michelle, em junho, quando ela disse que teria sido maltratada pelo enteado.

A avaliação dentro da campanha era que o conflito havia deixado de ser um problema restrito à família Bolsonaro e passado a ameaçar a construção da candidatura presidencial de Flávio ao Palácio do Planalto. O episódio consumia espaço na agenda, alimentava a narrativa de divisão no bolsonarismo e desviava o foco das propostas que o senador tentava apresentar.

A preocupação aumentou depois que Michelle decidiu deixar o comando do PL Mulher e deixou em aberto sua candidatura ao Senado. Dentro da legenda, a ex-primeira-dama é considerada um dos principais ativos políticos do partido, sobretudo pela influência sobre o eleitorado feminino e evangélico.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, passou os últimos dias atuando como principal mediador da crise, tentando convencer Michelle a permanecer no projeto nacional e funcionando, segundo aliados, como um verdadeiro "bombeiro" entre madrasta e enteado.

Foi nesse contexto que Flávio gravou o vídeo divulgado nesta quinta-feira. Na mensagem, reconheceu que havia causado "desconforto", pediu desculpas e afirmou que nunca teve a intenção de desrespeitar a esposa do ex-presidente.

— O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai — afirmou.

Ao longo do vídeo, o senador também procura recolocar Jair Bolsonaro no centro da narrativa, destacando o trabalho de Michelle nos cuidados com o ex-presidente, afirmando que ela "precisa ser reconhecida e respeitada" e pedindo que apoiadores abandonem os ataques internos.

— Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos. Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união.

Poucas horas depois, veio a resposta de Michelle. No vídeo, ela diz ter aceitado o pedido de desculpas do enteado.

— Flávio, eu assisti seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade, você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano.

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