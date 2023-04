A- A+

brasília Saiba quais leis Geraldo Alckmin sancionou como presidente em exercício Alckmin assumiu a presidência da República durante viagem do presidente Lula para Portugal e Espanha

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou nesta quarta-feira (26) uma lei que que institui a campanha “Janeiro Branco”, dedicada à promoção da saúde mental. A sanção ocorre em meio a preocupação do governo com a violência nas escolas e a tentativa de aperfeiçoar e implementar ações que reduzam os riscos de ataques.

De acordo com o texto, nos meses de janeiro, serão realizadas campanhas nacionais de conscientização da população sobre a saúde mental.

Além de abordar a promoção de hábitos saudáveis, as campanhas vão também tratar sobre a prevenção de doenças psiquiátricas, com enfoque especial à prevenção da dependência química e do suicídio.

Além desse projeto, Alckmin sancionou também outras quatro leis. Entre eles, estão a que declara Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro e a que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens — que passará a ser celebrado em 8 de setembro.

O presidente em exercício também assinou a lei de institui o Dia e a Semana Nacional de Conscientização sobre a Distrofia Muscular de Duchenne — celebradas, agora, a partir do dia 7 de setembro. A doença, que atinge apenas meninos, causa a degeneração progressiva dos músculos, provocado pela ausência de uma proteína.

Houve, também, a publicação do texto que reconhece as festas juninas como manifestação da cultura nacional.

Veja também

