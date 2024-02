Saiba quais ministros participaram de reunião em que Bolsonaro pede "ação" antes das eleições

A- A+

Uma reunião no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022 é uma das provas citadas pela Polícia Federal como indício de que havia um planejamento para uma tentativa de golpe no país envolvendo integrantes do governo de Jair Bolsonaro. O encontro contou com a participação de ministros, integrantes das Forças Armadas e do deputado federal Filipe Barros (PL-PR).

O vídeo de mais de uma hora de duração mostra a reunião, que segundo a PF, “revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo". Na gravação, Bolsonaro aparece alterado, atacando ministros do STF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diz que todos ali precisam fazer “alguma coisa” antes das eleições.

O então comandante do ministério da Economia, Paulo Guedes, estava presente na reunião. O ministro, que foi o grande fiador do ex-presidente para o empresariado e mercado financeiro, esboça poucas reações aos pedidos de Bolsonaro, e no máximo, coça a cabeça quando o chefe ordena que seus ministros espalhem desinformação sobre o processo eleitoral.

O general Walter Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, também participou da reunião golpista. As investigações da PF indicam que ele atuou ativamente na tentativa de golpe, coordenando ataques a militares da cúpula das Forças Armadas que “resistiam às investidas golpistas, por respeitarem a Constituição Federal”. Em mensagens obtidas pela PF, o ex-ministro da Defesa chamou o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, de “cagão”, ao saber que ele não aderiu à tentativa de golpe.

Preso no ano passado por suposta omissão nos atos golpistas do 8 de janeiro, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres teve participação ativa na reunião e repete a orientação de Bolsonaro para que os ministros propaguem informações falsas sobre as urnas.

— Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente porque todos vão se f...— diz Torres.

O então ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, aparece no vídeo atacando a Justiça Eleitoral, comparado a um inimigo, e dizendo que Comissão de Transparência Eleitoral é “pra inglês ver”.

— Nós temos reuniões pela frente, decisivas pra gente ver o que pode ser feito; que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha!

O general do Exército Augusto Heleno, que também foi alvo da operação da PF, esteve na reunião e contou ter conversado com o diretor-adjunto da Abin sobre a possibilidade de infiltração de agentes na campanha eleitoral e advertiu para o risco de que eles sejam identificados. Ele é interrompido por Bolsonaro, que pediu para que "conversem em particular" sobre a atuação da Abin. Durante o governo do ex-presidente, Heleno foi comandante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Mário Fernandes, que era chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência, foi outro ministro que teve fala ativa na reunião. Ele cobra um prazo para que o TSE autorize o acompanhamento das eleições pelos Três Poderes e pede “uma alternativa” antes das eleições.

Revelado pela colunista Bela Megale, o vídeo da reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, foi peça chave para operação deflagrada pela PF nesta quinta, que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais aliados em uma suposta tentativa de golpe de estado.

