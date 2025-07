A- A+

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nessa segunda-feira (14) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus na ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado.

Em alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), Gonet pede que Bolsonaro seja considerado culpado dos cinco crimes que são atribuídos a ele.

Saiba quais foram os pedidos de condenação feitos pela PGR:

Jair Bolsonaro

Liderar organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado



Alexandre Ramagem

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Almir Garnier

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Anderson Torres

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Augusto Heleno

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Mauro Cid

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado, com a incidência dos fatores favoráveis do regime de colaboração premiada nos termos acima sugeridos

Paulo Sérgio Nogueira

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Walter Braga Netto

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado.

Veja também