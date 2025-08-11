A- A+

emendas Saiba quais parlamentares enviaram emendas para clubes de futebol Deputados e senadores destinaram pelo menos R$ 13,5 milhões times nos últimos três anos, mostra levantamento do Globo

Com emendas a ONGs e a prefeituras na mira do Supremo Tribunal Federal (STF), deputados e senadores ampliaram a quantia enviada a clubes de futebol, que soma R$ 13,5 milhões nos três últimos anos.

Na lista dos parlamentares que abasteceram os caixas dos times com verbas do Orçamento estão os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Torcedor do CSA, Renan estava entre os 17 mil presentes no estádio Rei Pelé, em Maceió, que acompanharam a primeira conquista nacional de um clube alagoano: o título de campeão brasileiro da Série C de 2017.

Sete anos e uma sequência de rebaixamentos do Azulão depois, o parlamentar decidiu não restringir seu apoio às arquibancadas. No ano passado, enviou R$ 1 milhão via emenda para tentar ajudar o time de coração.

Para justificar a destinação das emendas, o dinheiro costuma ser vinculado a projetos sociais, como a estruturação das categorias de base, que oferecem prática esportiva a crianças e adolescentes. Há casos, porém, em que foram utilizados com o time profissional.

Foi o que aconteceu no CSA de Renan. Prestação de contas enviada pelo clube ao Ministério do Esporte informa que R$ 652 mil da emenda custearam a folha de pagamento, incluindo fisioterapeuta, roupeiro, preparadores físicos e de goleiros, além do técnico e jogadores da base. Outros R$ 224,5 mil foram pagos ao chefe do departamento médico da equipe profissional.

A presidente do clube, Mirian Monte, admite que utilizou o dinheiro para bancar a equipe que apoia o elenco principal, mas afirma que o repasse também atende aos times de base.

— Essa emenda foi o que salvou um ano muito complicado do CSA, na manutenção da base. Com esse recurso, a gente conseguiu fazer a base funcionar — afirmou a dirigente.

Segundo ela, o envio foi articulado pelo ex-presidente do Azulão Rafael Tenório, que é suplente de Renan no Senado. Procurado, o ex-cartola não retornou. Já o senador disse que a destinação foi feita às categorias de base e defendeu investigação sobre eventuais desvios de finalidade.

— A emenda foi apresentada para a formação de jogadores. Se o clube usou de forma diferente, sou totalmente favorável ao esclarecimento — disse Renan.

O Ministério do Esporte, por sua vez, afirma que caso seja comprovado o uso dos recursos para outros fins que não sejam o objeto da emenda, o clube será obrigado a devolvê-los. “Todos os termos mencionados são oriundos de emenda parlamentar, portanto, de execução obrigatória. E tanto sua destinação, quanto o objeto da execução também são de indicação dos parlamentares”, diz, em nota.

O envio de emendas para o clube da capital contrasta com outras urgências locais. Maceió figura entre as 20 cidades com os piores índices de saneamento básico do país, segundo o Instituto Trata Brasil.

Colega de Renan no Senado, Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi outra a demonstrar o amor ao clube de coração com dinheiro do Orçamento. Em abril, ela anunciou uma emenda de R$ 1,5 milhão para o Operário Futebol Clube, o maior campeão sul-mato-grossense e que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Em um evento em Campo Grande, capital do estado, Soraya celebrou o envio dos recursos ao lado dos ex-jogadores Cafu e Pretinha. Na ocasião, a senadora afirmou que R$ 1 milhão da emenda seria destinado para o time feminino do Operário, enquanto os outros R$ 500 mil ficariam com a equipe masculina.

— O futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização — afirmou Soraya.

Procurada, a senadora afirmou, por meio de sua assessoria, que a destinação está “de acordo com as finalidades previstas para emendas parlamentares individuais, que permitem o direcionamento de recursos federais a projetos de interesse social nas bases dos parlamentares”. Também questionado, o Operário não comentou.

Enquanto o time de futebol recebe investimento, Campo Grande acumula obras paradas. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), 34 dos 75 empreendimentos com recursos federais no município estão paralisados.

Topo do ranking

O título de campeão em emendas é do Ideal Futebol Clube, de Ipatinga (MG), a 212 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Desde o ano passado, o time tradicional do Vale do Aço, que teve como maior feito o vice-campeonato da segunda divisão do Mineiro de 2008, recebeu emendas que somam R$ 2,5 milhões.

Ex-ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro, o deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) foi responsável por enviar R$ 1 milhão ao Ideal, em abril de 2024. O dinheiro, segundo a descrição da emenda, é voltado para a oferta de atividades esportivas para jovens de 6 a 19 anos.

Já a deputada Rosângela Reis (PL-MG), repassou mais R$ 1,2 milhão ao clube, para, segundo ela, desenvolver atividades com crianças e idosos. A parlamentar afirma que o dinheiro não será aplicado no time profissional.

— Tem uma finalidade social — disse Rosângela, torcedora do clube.

Já o presidente do Ideal, João Osório, afirmou que o clube tem uma série de projetos que vão além do futebol. Também procurado, Marcelo Álvaro não comentou.

Em Ipatinga, o valor destinado à agremiação esportiva supera as emendas individuais enviadas à prefeitura entre 2023 e 2025. Nesse período, foram R$ 2,1 milhões ao município, que enfrenta como principal desafio a redução do número de moradias em áreas de risco.

Segundo a prefeitura, cerca de 30 mil pessoas — o equivalente a 13% da população de 227 mil habitantes — vivem expostas a fenômenos climáticos extremos.

Deputado mineiro mais votado da História, Nikolas Ferreira (PL-MG) também indicou emenda a um clube de futebol, mas, no seu caso, o que pesou não foi o amor pela camisa. Torcedor do Cruzeiro, de Belo Horizonte, ele mandou R$ 400 mil no ano passado ao União Futebol Clube, da cidade de Divino (MG), a 300 quilômetros da capital.

O envio da verba, segundo o presidente do clube, Sidiclei Martins da Silva, foi articulado por um conhecido seu no gabinete do deputado em Brasília. Os recursos, disse ele, são destinados às categorias de base do clube.

— Conhecia uma pessoa no gabinete do Nikolas. Mandei um ofício solicitando apoio. O Nikolas foi muito bem votado aqui na Zona da Mata, e esse tipo de apoio ao esporte acaba ajudando — disse.

Procurado por meio de sua assessoria, Nikolas disse que não houve critério específico para a escolha do time de futebol. “A seleção de beneficiários tem caráter discricionário conforme a previsão legal e normativa para o tema”, diz.

O valor encaminhado por Nikolas ao clube de futebol também supera o montante em emendas recebido pelo município nos últimos anos. A última vez em que a prefeitura recebeu recursos do tipo foi em 2018, de R$ 222 mil.

Bandeira de escanteio

Também em Minas, o Operário Esporte Clube, de Raul Soares, a 227 quilômetros da capital, declarou ter investido os R$ 400 mil que recebeu via emendas na estrutura de seu campo de treinamento. Foram adquiridos itens como traves oficiais para futebol de campo, placar eletrônico, projetor e bandeiras de escanteio.

O recurso ao Campeão Regional do Açúcar de 2010 foi enviado pelo deputado Lincoln Portela (PL-MG), com o objetivo de “desenvolvimento de crianças e jovens por meio do futebol”.

— O trabalho que esse clube sempre fez foi de excelência — disse Portela.

Desde 2023, o município recebeu R$ 457 mil em emendas individuais, valor próximo ao destinado ao clube.

