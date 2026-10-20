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Pesquisas Saiba quais pesquisas eleitorais ainda serão publicadas até a votação do 2º turno Institutos de pesquisa divulgam levantamentos sobre a intenção de voto para a Presidência da República até a véspera das eleições

As últimas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República até sábado (24), véspera da votação, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em uma disputa acirrada, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparecem tecnicamente empatados na maior parte dos levantamentos, se enfrentam nas urnas no próximo domingo (25).

AtlasIntel e BTG/Nexus, dois dos principais institutos de pesquisa, divulgaram seus levantamentos nesta segunda-feira (19).

O calendário prevê novas pesquisas ao longo da semana: Quaest e Meio/Ideia na quarta-feira (21); Datafolha e Indexa na quinta-feira (22); e CNT/MD A no sábado (24). Atlas, Quaest e Datafolha também têm novas divulgações previstas para a véspera da votação, sábado.

Segunda-feira (19)

O resultado de duas pesquisas eleitorais foram divulgadas na segunda-feira (19), que mostraram as intenções de voto para a presidência.

A pesquisa BTG/Nexus divulgada na segunda aponta uma diferença de 0,6 ponto percentual entre Flávio Bolsonaro e Lula na disputa pelo segundo turno.

Considerando os votos válidos - que consideram voto brancos e nulos -, o senador aparece com 50,3%, ante 49,7% do atual presidente.

O resultado configura empate técnico, já que a diferença está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento também mostrou que o atual presidente Lula é desaprovado por 48,8% dos eleitores e aprovado por 47,2%. Aqueles que não souberam responder somaram 4,1%.

Além disso, a Nexus anunciou que, a partir desta amostra, passa a publicar os porcentuais de intenções de voto com casa decimal. Os dados da série histórica também foram reapresentados neste formato.

Segundo o instituto, devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99,9% a 100,1%.

A pesquisa, sob registro BR-04499/2026, entrevistou 2 mil eleitores brasileiros a partir de 16 anos, entre os dias 16 e 18 de outubro, por meio de ligação telefônica. O Banco BTG Pactual encomendou o levantamento, que custou R$ 164.888,89.

Ainda na segunda-feira, o instituto AtlasIntel divulgou uma pesquisa (BR-02418/2026) em que o candidato Flávio Bolsonaro obteve 51,1% das intenções de votos válidos, contra 48,9% de Lula.

Além disso, o levantamento mostra que cerca de 52,3% dos entrevistados se dizem insatisfeitos com o governo atual.

A pesquisa entrevistou, entre os dias 13 de outubro e 18 de outubro, cinco mil eleitores por meio do Recrutamento Digital Aleatório (RDR), com amostra ajustada por critérios demográficos e comportamento eleitoral anterior.

Quarta-feira (21)

Segundo a programação de publicações, dois institutos divulgarão suas pesquisas de intenção de voto na quarta-feira (21).

Entre elas está a pesquisa Quaest, encomendada pelo Grupo Globo, sob registro BR-08535/2026. A divulgação ocorre dois dias antes do último debate presidencial, que será realizado pela Globo na sexta-feira (22), às 21h20.

A nova amostra realizou entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com 2.154 brasileiros votantes, entre os dias 17 a 20 de outubro, a um custo de R$ 338.178,00.

O último levantamento do instituto, divulgado no dia 14 de outubro, apontou o atual presidente Lula com 44% das intenções de voto para o segundo turno contra 46% de Flávio Bolsonaro, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A pesquisa eleitoral Meio/Ideia também será divulgada na quarta-feira, 21, sob o registro BR-08251/2026.

O novo levantamento ouviu 1,5 mil eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro, por meio de aplicação de questionário estruturado, através de ligação telefônica. O custo da pesquisa ficou em R$ 27,6 mil.

Segundo o último levantamento do instituto, publicado no dia 30 de setembro - anterior ao primeiro turno -, apontava que em um eventual segundo turno da disputa pela Presidência entre Flávio Bolsonaro e Lula, o atual presidente da República apresentaria 48,5% das intenções de voto, contra 48% do atual senador.

O resultado configura empate técnico por estar dentro da margem de erro.

Além disso, do total de eleitores, 2,1% disseram votar em branco ou nulo, enquanto 1,5% afirmaram não saber.

Quinta-feira (22)

Na quinta-feira são aguardados dois levantamentos sobre as intenções de voto para o segundo turno.

O instituto Datafolha divulgará seu penúltimo levantamento sobre a disputa eleitoral para a presidência do país na quinta-feira, a dois dias do 2º turno. A pesquisa está sob o registro BR-09709/2026.

A nova divulgação entrevistou, entre os dias 13 e 15 de outubro, 2.520 pessoas de 16 anos ou mais.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

De acordo com o último levantamento do instituto, do dia 15 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 47% das intenções de voto totais, enquanto o atual presidente Lula apresentava 45% no segundo turno. Nos votos válidos, o placar foi de 51% a 49% para Flávio.

A pesquisa (BR-02348/2026) Indexa/Broadcast também está prevista para ser divulgada no dia 22 de outubro, em que mostrará, por meio 2.000 entrevistas por telefone, as intenções de voto dos eleitores para o segundo turno para presidente.

De acordo com o último levantamento (BR-04629/2026) da Indexa, o senador Flávio Bolsonaro tem 44% das intenções de voto, ante 42% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda segundo a amostra anterior, em votos válidos, Flávio mostrou 51% do total, contra 49% de Lula.

A pesquisa também diz que 8% dos entrevistados afirmam que não iriam votar, 4% dizem que votarão nulo ou branco e outros 2% estão indecisos ou não sabem.

Sábado (24)

Na véspera do segundo turno das eleições para Presidência da República, também haverá levantamentos publicados.

A CNT/MDA, assim como os outros institutos, destaca uma disputa acirrada entre os candidatos do PL e PT. Com previsão de divulgação para sábado, a pesquisa está sob registro BR-02136/2026.

Para realizar o levantamento, foram feitas 2.002 entrevista com eleitores com idade de 16 anos ou mais.

A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% para o total da amostra.

Segundo o último levantamento do instituto, divulgado no dia 16 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro tinha 50,5% das intenções de votos válidos, enquanto o atual presidente Lula apresentava 49,5%.

Ainda no sábado, véspera do 2º turno, a Quaest e Datafolha divulgarão as últimas pesquisas de intenção de voto.

Os levantamentos foram encomendados, respectivamente, pelo jornal O Globo e pela Globo, e pela Folha de S. Paulo e pela Globo.

De acordo com dados extraídos do TSE, a última pesquisa da Quaest prevê 3.702 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais residentes na área de abrangência da pesquisa.

A amostra será realizada entre os dias 23 e 24, em que a margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Já o levantamento do Datafolha tem como objetivo entrevistar 4 050 pessoas, a partir da mesma faixa etária, com a mesma margem de erro e nível de confiança. A pesquisa está sob o registro BR-09540/2026 no TSE.

No dia 22, o AtlasIntel também divulga seu último levantamento, sob o registro BR-06380/2026.

O instituto prevê entrevistar 5000 eleitorados com idade 16 anos ou mais, com um questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado de Brasil.

A mostra apresenta confiança estimada em 95%, margem de erro 1.0 pontos percentuais para mais ou menos.

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