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Eleições 2026 Saiba quais são os candidatos na disputa ao governo de Roraima Cinco candidatos concorrem ao cargo de governador

Cinco candidatos concorrem ao governo de Roraima nas eleições de 2026. No estado, 401.496 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 62,91% são pessoas pardas; 15,71%, indígenas; 14,67%, brancas; 6,27%, pretas; e 0,43%, amarelas.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Se houver segundo turno, será no dia 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Arthur Henrique - Arthur Henrique Brandao Machado (Unidos por Roraima)

Clébio Genuíno - José Clébio Genuíno do Nascimento (PCO)

Farah Mesquita - Farah Mesquita (Federação Renovação Solidária - PRD/Solidariedade)

Rosi Aires - Rosimayre Patrícia Aires da Silva (Roraima da Esperança)

Soldado Sampaio - Francisco dos Santos Sampaio (Roraima Segue em Frente)

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