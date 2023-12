A- A+

BRASIL Saiba quando será a sabatina de Flávio Dino para ministro do STF Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP) marcou sessão para esta quarta-feira. Em seguida, indicados de Lula vão a votação em plenário. Saiba horário e detalhes sobre o rito

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (13), em sessão extraordinária com previsão de início para 9h da manhã.



Ao lado dele estará o subprocurador Paulo Gonet, também apontado por Lula para chefiar a Procuradoria-Geral da República (PGR). Os dois serão sabatinados ao mesmo tempo.

As perguntas serão feitas em bloco, mas ainda não foi definido quantos senadores terão a palavra antes que Dino e Gonet comecem a responder os questionamentos. A audiência vai preceder a votação em plenário, onde ambos precisam de pelo menos 41 votos dos senadores para assumirem os cargos.





Flávio Dino, de 55 anos, foi indicado por Lula no último dia 27 de novembro para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, em setembro. Na mesma data, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União-AP) divulgou que o então ministro da Justiça seria sabatinado em 13 de dezembro.

