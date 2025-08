Saiba quem André Basbaum, que será o novo presidente da EBC

A- A+

A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal confirmou nesta quarta-feira que o jornalista André Basbaum será o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O cargo era anteriormente ocupado por Jean Lima, que pediu demissão nesta segunda-feira.

Basbaum tem 25 anos de carreira e já trabalhou como editor de economia do Jornal Nacional, editor do Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. O último cargo do jornalista antes de ser indicado para chefiar a EBC foi como diretor de integração de jornalismo da TV Record.

Em seu perfil no Linkedin, Basbaum afirma ter "conhecimento sólido em economia, política, boa formação cultural, visão sistêmica e capacidade analítica". Segundo a EBC, até a posse de Basbaum, a presidência da empresa será exercida interinamente por Bráulio Ribeiro, atual diretor-geral.

Entenda

Jean Lima chegou ao comando da EBC em dezembro de 2023 pelas mãos do ex-ministro da Secom, Paulo Pimenta, de quem é próximo. Na época, Jean Lima ocupava a direção-geral da EBC e foi convidado por Pimenta para substituir o jornalista Hélio Doyle, demitido após ir às redes sociais compartilhar críticas a apoiadores de Israel.

Pimenta deixou o comando da Secom em janeiro deste ano, quando foi substituído por Sidônio Palmeira. Jean Lima e Sidônio Palmeira nunca foram próximos. Filiado ao PT do Distrito Federal, Jean Lima sempre foi visto como um nome que integra o grupo político de Pimenta.

Desde que chegou ao comando da Secom, Sidônio Palmeira tentou, mais de uma vez, substituir Jean Lima e colocar alguém mais próximo ao seu perfil no comando da estatal. Em fevereiro, o ministro convidou Flavio Gonçalves, atual diretor-geral da TV Educativa da Bahia e servidor de carreira da EBC, para assumir o lugar de Jean Lima. Gonçalves, no entanto, não aceitou o convite e Lima seguiu à frente da EBC até a formalização do seu pedido de demissão.

