Assembleia Legislativa Saiba quem é a deputada do Maranhão que sugeriu sessão do Dia da Família só com homens Mical Silva Damasceno (PSD) já esteve envolvida em caso de intolerância religiosa, em 2023

A deputada estadual do Maranhão Mical Silva Damasceno (PSD), recebeu críticas após sugerir, em sessão plenária, nesta quarta-feira (17), uma reunião da Assembleia Legislativa apenas com homens no Dia da Família. Para justificar a proposta, a parlamentar alegou que "são eles quem mandam no ambiente familiar".

Mical Silva Damasceno já esteve envolvida em um caso de intolerância religiosa em setembro de 2023. Damasceno discutiu com líderes de religiões de matriz africana durante uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para debater casos de racismo religioso. Ela fazia parte do grupo que foi acusado de atacar o terreiro de mina "Ilê Axé Oxum Ôpara".

Em 2022, Damasceno recebeu 52.123 votos e foi eleita para o seu segundo mandato na Assembleia Legislativado Maranhão. Defensora "da família e dos valores cristãos", a parlamentar, apoiadora declarada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ficou entre os dez deputados estaduais mais votados na ocasião.

"Vamos encher este plenário no dia 15 de maio de macho. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Doa a quem doer" disse a deputada, ao se pronunciar.

Durante o discurso, Damasceno também criticou as mulheres que pedem por igualdade de gênero. A deputada alegou que elas "querem sempre estar em guerra com os homens". Ela afirmou ainda que a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale, também acreditava no o papel de submissão das mulheres por ser católica. As duas são do mesmo partido.

Após a sessão solene, a deputada estadual publicou um vídeo da fala nas redes sociais. Na postagem, ela voltou a defender a ideia sugerida.

