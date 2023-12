A- A+

RIO DE JANEIRO Saiba quem é a deputada Lucinha, alvo de operação da PF e do MP, no Rio de Janeiro Deputada é velha conhecida do cenário político carioca, sendo eleita pela primeira vez como vereadora em 1996

Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, de 63 anos, é velha conhecida do cenário político do Rio. Cria da Zona Oeste da capital, ela começou na vida pública como ativista do Movimento Popular Organizado na década de 80. A deputada estadual pelo PSD tem dois filhos — um deles é o secretário municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Junior da Lucinha.

Lucinha foi uma das fundadoras o Partido Democrático Trabalhista (PDT-RJ). No início dos anos 90, foi diretora de Habitação da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio (Famerj). Em 1992, a parlamentar participou da criação e presidiu a Federação Municipal das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro (FAM-Rio). No mesmo ano, participou de sua primeira eleição para a Câmara de Vereadores do município.

Quatro anos depois, foi eleita vereadora pela primeira vez pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Lucinha foi empossada em 1997, em seguida. Dois anos depois, exerceu o cargo de 2ª vice-presidente da Câmara. A parlamentar foi reeleita em 2000, quando presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a Máfia do IPTU. Nesse mesmo mandato, foi presidente da Comissão de Saúde.



O terceiro mandato de Lucinha mostrou a força de sua influência na Zona Oeste do Rio: dos 70 mil votos que recebeu, 60 mil forma na região. Nas eleições de 2008, ela foi a vereadora mais votada da cidade do Rio, com 68.799 votos, a maior votação de um político da Zona Oeste. Três anos depois, Lucinha tomou posse como deputada estadual.

Sequestro

Em outubro deste ano, homens armados invadiram um sítio em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, renderam seguranças e levaram a deputada estadual Lucinha. Criminosos abordaram a parlamentar, que teria sido obrigada a dirigir o próprio veículo até a comunidade Vila Kennedy, também na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Civil, Lucinha teria sido levada bandidos em fuga. Ela foi liberada em seguida.

