A- A+

Investigação Saiba quem é a nora de Jaques Wagner que firmou contrato milionário com Master Bonnie Bonilha recebeu cerca de R$ 11 milhões do banco de Daniel Vorcaro por meio de um contrato de consultoria

Alvo da nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), o senador Jaques Waquer (PT-BA) é apontado como suspeito de envolvimento no Caso Master. Dentre os indícios que constam na investigação, estão documentos que mostram os pagamentos feitos à nora do senador, Bonnie Bonilha, que recebeu cerca de R$ 11 milhões do banco de Daniel Vorcaro por meio de um contrato de consultoria firmado com sua empresa.

Ainda segundo a PF, o senador teria recebido um apartamento de luxo em Salvador como forma de propina. A aquisição do imóvel teria sido viabilizada pelo banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro e também alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira. Muitos dos pagamentos feitos para Bonnie também eram feitos por meio de intermediários alvos da ação desta quinta-feira (18).

'Artista floral' e terapeuta energética

Bonnie é mulher do advogado especializado em direito e legislação ambiental Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner e hoje secretário de Meio Ambiente da Bahia.

Nas redes sociais, ela descreve ser estudante do nono período de Psicologia. Ela também aponta atuar na implementação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), norma geral de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no Brasil voltada para o gerenciamento de riscos psicossociais.

Ainda em sua descrição nas redes, Bonnie aponta ser instrutora da técnica ThetaHealing, terapia energética e meditação que busca induzir o cérebro para um estado de relaxamento profundo. A técnica é ofertada por meio de cursos, e há seminários para um instrutor certificado em diversas partes do mundo, como Brasil, Estados Unidos e países da Europa e da Ásia.

"Muitas pessoas optam pela Certificação de Instrutor não apenas para ensinar, mas também para aprofundar seu crescimento pessoal. Esse treinamento avançado pode ser igualmente poderoso para o desenvolvimento pessoal, familiar e de clientes", diz o site oficial dedicado à técnica.

Além disso, ela afirma ser "artista floral por paixão". Esse tipo de atuação de design utiliza plantas e folhagens para criar cenários e arranjos decorativos focados. Em 2019, por exemplo, Bonnie ofertou um workshop na Escola Baiana de Arte e Decoração (Ebade) para capacitar novos alunos.

Bonnie é proprietária da empresa BN Representações, que presta serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador. A informações são do portal Metrópoles.

A empresa apontada pela PF como a destinatária dos recursos ligados ao Master é a BN Financeira, que teria sido "constituída como microempresa, com capital social reduzido e aparente baixa capacidade operacional, apesar de ter recebido valores expressivos no contexto de supostos contratos com o Banco Master ou empresas a ele relacionadas".

Apesar disso, a polícia argumentou que, "no atual estágio das apurações", não haver justificativas para buscas em seus endereços. A PF, no entanto, direcionou buscas em endereços residenciais e profissionais de Eduardo Sodré, que teria exercido um "papel ativo" na cobrança de pendências nos pagamentos previstos pelos operadores financeiros do Master como Augusto Lima.

Entenda a operação

Um endereço ligado a Wagner foi alvo de busca e apreensão pela PF esta quinta-feira. Os agentes realizam a nona fase da Operação Compliance Zero, por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

O nome do senador já havia surgido no contexto do caso Master depois de ter sido revelado que a nora dele recebeu pelo menos R$ 11 milhões do banco. O valor foi pago à empresa BK Financeira, que pertence a ela.

Em nota, o senador disse que “não tem conhecimento de nenhuma investigação, uma vez que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada”. A firma, por sua vez, nega irregularidades e diz que prestou serviços.

Saiba mais: Entenda as conexões entre o PT baiano e banqueiro investigado pelo escândalo do Master

Antes de ser alvo de operação, o senador afirmou que esteve duas vezes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e disse que achava "ótimo" caso ele resolvesse fazer um acordo de delação premiada, tentativa que acabou rejeitada pela PF e a Procuradoria-Geral da República.

Wagner vinha classificando o escândalo do Banco Master como uma "trambicagem", negando qualquer envolvimento com as irregularidades investigadas e criticando reportagens que relacionavam seu nome ao caso. Em entrevistas e discursos no Senado, o petista afirmou estar "tranquilo e calmo", disse que não havia investigações sobre sua conduta e atribuiu o esquema a falhas de fiscalização do Banco Central.

Pedido de dinheiro a Vorcaro

Flavio Bolsonaro também teve a campanha impactada pelo escândalo do Master. A crise começou após o Intercept revelar áudios em que o senador pede apoio financeiro a Daniel Vorcaro, dono da banco, para ajudar a concluir “Dark Horse”.

Na gravação, o senador demonstra preocupação com atrasos em pagamentos ligados ao longa e cita o risco de não conseguir honrar compromissos assumidos com integrantes da equipe do filme, incluindo o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh.

Desde então, reportagens também passaram a apontar participação formal do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro na estrutura financeira do filme, além de mensagens discutindo formas de envio de recursos aos Estados Unidos.

A Polícia Federal investiga se parte do dinheiro ligado ao longa poderia ter sido usada para custear a permanência de Eduardo no exterior.

Na tentativa de conter o desgaste, Flávio passou a defender publicamente a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e anunciou que pediu uma prestação de contas detalhada da produtora e do fundo ligado ao investimento do filme.

Veja também