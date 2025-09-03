A- A+

EX-PRESIDENTE Saiba quem é Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro no julgamento do STF Além de defender o ex-presidente, Celso Vilardi também já atuou na defesa de acusados na Lava-Jato e no Mensalão

Coordenando a equipe jurídica de Jair Bolsonaro desde janeiro deste ano, o criminalista Celso Vilardi foi o segundo advogado a apresentar sua defesa no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta quarta-feira. Vilardi também tem em seu currículo a defesa de empresários investigados em operações como a Lava-Jato e a Castelo de Areia. Além disso, representou o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares no caso do Mensalão e o empresário Eike Batista.

Quem é o Celso Vilardi?

Formado em Direito e mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Celso Vilardi é especialista em Teoria Geral do Processo. Já atuou como coordenador e, atualmente, é professor do curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV Law).





Celso Vilardi integra a equipe de advogados que, nesta terça-feira, defendem os acusados de participação na suposta trama golpista. Representando Jair Bolsonaro, ele acompanha o julgamento que decidirá se o ex-presidente se tornará réu. Antes de Vilardi, quem comandava a defesa de Bolsonaro era o advogado Paulo Cunha Bueno, que continua compondo o grupo de defensores do ex-presidente.

No entanto, a entrada de Vilardi no caso chegou a gerar desconfianças entre aliados de Bolsonaro. Antes de assumir a defesa do ex-presidente, ele chegou a conceder entrevistas elogiando as investigações da Polícia Federal. Em uma delas, disse considerar “indiscutível a existência de uma organização criminosa” e que havia “indícios consistentes contra as pessoas indiciadas”, inclusive contra Bolsonaro. Depois, passou a dizer que, ao conhecer o processo de forma integral, sua avaliação mudou.

