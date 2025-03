Saiba quem é Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo que morreu aos 90 anos

A- A+

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, aos 90 anos. Em homenagem, o governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de três dias em todo o estado. A causa da morte não foi revelada. O político foi o 31º governador de São Paulo.

Lembo governou o estado entre março e dezembro de 2006, e assumiu o comando quando Geraldo Alckmin, então governador, renunciou para disputar a Presidência da República. No mesmo ano, José Serra foi eleito, em primeiro turno, para gerir o estado a partir de janeiro de 2007.

Vida dedicada à política e à educação

Nascido em 12 de outubro de 1934, Cláudio Lembo foi o único filho da costureira Rosa e do mestre de obras Leonino. Ele se formou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), e atuou como advogado já a partir de 1959.





Em 1975, passou a ser professor titular de Direito Constitucional e Direito Judiciário Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Na instituição, Lembo também concluiu o doutorado em Direito, em 1986; foi coordenador do curso de pós-graduação entre 1973 e 1994; e chegou ao posto de reitor entre 1997 e 2002, quando deixou o cargo para ser candidato a vice-governador na chapa de Geraldo Alckimin.

Na vida pública, exerceu, na Prefeitura de São Paulo, os cargos de secretário dos Negócios Extraordinários (1974-1979), secretário dos Negócios Jurídicos (1986-1989) e secretário de Planejamento (1993). Já no âmbito federal, foi chefe do gabinete do Ministro da Educação, Marco Maciel, entre 1985 e 1986, durante o mandato de José Sarney. Lembo também foi assessor de Maciel, quando este era vice-presidente do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1997.

Candidaturas

Cláudio Lembo foi candidato pela primeira vez em 1978, nas eleições para o Senado Federal. Depois, foi candidato a vice-presidente da República, no pleito de 1989, mas só se elegeu em 2002, como candidato a vice-governador do Estado de São Paulo. Antes disso, em 1974, o político também foi presidente da Arena, partido pelo qual foi candidato ao Senado.

O velório de Lembo está marcado ainda para esta quarta na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Hall Monumental, das 10h30 às 15h. No Cemitério do Araçá, o sepultamento será a partir das 16h00.

