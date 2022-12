A- A+

FUTURO GOVERNO Saiba quem é Daniela do Waguinho, futura ministra do Turismo Ela é casada com o prefeito de Belford Roxo, que coordenou a campanha eleitoral de Lula na Baixada Fluminense

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que a deputada federal Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Waguinho, será a nova ministra do Turismo. Filiada ao União Brasil, ela preenche uma das indicações do partido para a Esplanada a partir de 1º de janeiro.

Daniela é casada com o prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Wagner Carneiro, o Waguinho, que coordenou a campanha eleitoral de Lula na Baixada Fluminense e é presidente do União Brasil no Rio e Janeiro.

Aos 46 anos, ela foi professora do Ensino Fundamental e secretária de Educação do Rio. Também ocupou a pasta de Assistência Social em Belford Roxo, o oitavo maior colégio eleitoral do estado, com mais de 360 mil eleitores.

Deputada mais votada do Rio de Janeiro, com 213 mil votos, teve seu apoio e o do marido disputado pelas campanhas de Lula e Bolsonaro antes do segundo turno. Em outubro, o casal decidiu apoiar Lula na disputa pela Presidência. Antes, contudo, Waguinho chegou a ser cortejado pelo adversário derrotado Jair Bolsonaro.

— Olha, essa proposta do presidente Lula de fortalecer a democracia é muito boa e brilha nossos olhos. E também de gerar emprego, de levar comida à mesa do povo pobre, sofrido e que precisa. Essa é uma proposta que nos agrada muito — disse Waguinho na ocasião.

