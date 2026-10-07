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Eleições 2026 Saiba quem é Elias Jabbour, eleito deputado federal pelo PCdoB Geógrafo e professor, o paulista de 50 anos também toca bateria na escola de samba Vila Isabel; em sua estreia na disputa eleitoral, recebeu 103 mil votos

Geógrafo, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e escritor, Elias Jabbour (PCdoB) foi a escolha de 103.219 cariocas para uma vaga de deputado federal. No domingo, ao ouvir que tinha passado dos cem mil votos em sua primeira eleição, chorou: “Vocês que transformaram essa ideia em força material. Sou apenas uma voz: um gago, esquisito”, disse à equipe e aos eleitores que o acompanhavam.

A história de vida do paulista que reside há 12 anos no Rio e toca na bateria da Vila Isabel é de superação. Filho de um imigrante libanês e de mãe paraibana, que exerceu a prostituição, ele se orgulha da família, assim como da trajetória de estudo e trabalho: formou-se na USP, escreveu seis livros, foi presidente do Instituto Pereira Passos, órgão da Prefeitura do Rio, e consultor do Banco do Brics, na China, por dois anos. Recentemente, descobriu ter o Transtorno do Espectro Autista depois que seu filho foi diagnosticado como neurodivergente.

Na luta política, Jabbour defende a reindustrialização do Rio e do país. Para ele, a falta de oportunidades abriu caminho para o crime se entranhar nos territórios e impactar perspectivas de futuro.

"Este é o eixo principal da minha proposta: industrialização de forma acelerada. Nós perdemos muitos empregos, o Brasil perdeu relevância no mundo por conta disso, e, junto, a sua identidade. Sem empregos de qualidade, que garantam mobilidade social, as pessoas perdem a esperança", diz o professor, que garante seguir dando aulas na Uerj enquanto exercer o mandato.

A defesa da pauta trabalhista ganha força também na discussão contra a escala 6x1.

"Esta é uma pauta que está mais de 50 anos atrasada. O Brasil, de 1978 a 2024, teve aumento de 35% de produtividade na economia. E isso não se reverteu nem em renda, nem em empregos. O fim dessa escala faz uma reparação histórica", acredita. "E envolve o direito ao descanso, à cidade, que também movimenta a economia".

Embates de ideias

No período pré-campanha, o candidato peregrinou por canais com grande aderência da direita e apresentou suas ideias, pacientemente, a diferentes perfis de adversários ideológicos. Agora, Jabbour pretende levar a Brasília discussões que envolvam o que chama de “reconstrução do país com um plano nacional de desenvolvimento”.

"Meu contraponto aos eleitores é o seguinte: você é a favor ou contra o Brasil? A favor ou contra o Brasil ser um país industrializado, com empresas de diferentes setores? Quem defende a soberania do Brasil?", questiona. "São decisões políticas estratégicas que vão pautar também a nossa política educacional. Assim vai ser meu debate com a direita na Câmara dos Deputados e vai ser meu debate em qualquer lugar".

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