Saiba quem é o bolsonarista preso pela PF que levou réplica da Constituição durante invasão ao STF

Preso pela Polícia Federal em Varginha, no Sul de Minas Gerais, Marcelo Fernandes Lima é o bolsonarista que levou uma réplica da Constituição Federal durante a invasão do Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 8, em Brasília.

Natural de São Lourenço, mais de 100 quilômetros de Varginha, o extremista tem 50 anos e trabalha como designer. Ele foi detido de forma preventiva nesta quarta-feira (25) e está à disposição do STF.

Fernandes participou da invasão às sedes dos Três Poderes que culminou na depredação do patrimônio público da capital do país. À época, ele viralizou por segurar um exemplar da Constituição Federal, entregue à Polícia Federal quando foi prestar depoimento quatro dias após o ataque.

Na ocasião, ele disse aos agentes que acreditava que as portas de trás do STF estavam abertas durante os atos. O publicitário também relatou ter entrado na sede do Supremo sem ver "uma porta sequer quebrada ou arrombada".

Também em depoimento, Marcelo Fernandes Lima alegou que teria levado a cópia da Constituição para proteger de eventuais vândalos que quisessem rasgar o exemplar.

Logo após o depoimento, o STF expediu um mandado de busca e apreensão e a PF esteve na casa do suspeito, onde recolheu aparelhos eletrônicos. O homem, no entanto, manteve-se foragido por dez dias.

Nesta quarta-feira (25), Marcelo Fernandes Lima se apresentou junto a um advogado na delegacia local e foi encaminhado a um presídio no Sul de Minas. A expectativa é que ele permaneça no estado e não seja transferido para Brasília.

A repercussão dos vídeos

Nas horas que sucederam os ataques terroristas em Brasília, as imagens de Marcelo Fernandes Lima com a Constituição viralizaram. A comoção foi tamanha que, após o bolsonarista entregar a cópia à Polícia Federal, o ministro da Justiça e Segurança Flávio Dino foi quem colocou a Constituição de volta ao salão branco da Corte do STF.

Dino, inclusive, usou suas redes sociais para comemorar a recuperação: "A Constituição que os terroristas roubaram no STF foi apreendida e recuperada. Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá", escreveu o ministro.

