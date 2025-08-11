A- A+

política Saiba quem é o corregedor que deve analisar punições contra 14 deputados por motim Corregedoria deverá se manifestar sobre denúncias feitas pelo presidente da Casa, Hugo Motta, contra parlamentares que ocuparam Mesa Diretora na semana passada

O deputado federal Diego Coronel (PSD-BA) será o responsável por analisar a representações que pediram o afastamento por até seis meses de 14 deputados que participaram do motim que provocou a obstrução dos trabalhos na Câmara na semana passada. Os parlamentares foram denunciados por participação do protesto que ocupou a Mesa Diretora por cerca de 30 horas.

Filho do senador Angelo Coronel (PSD-BA), ele foi eleito para o primeiro mandato no Congresso em 2022, ocupando anteriormente os cargos de deputado estadual e prefeito da cidade de Coração de Maria, no interior da Bahia. Na Câmara, ele é gestor da Corregedoria desde 9 de abril deste ano. O órgão assume a responsabilidade de analisar processos disciplinares provocados por quebra de decoro parlamentar e lida com ações que podem levar a cassações de mandatos.

A partir do momento que for comunicada, a Corregedoria da Câmara tem o prazo de 48 horas para dar uma resposta sobre os pedidos de suspensão dos mandatos. Se a decisão for favorável aos pedidos, a resposta é encaminhada de volta para a Mesa Diretora da Câmara, que deve repassar os pedidos de suspensão para o Conselho de Ética, que por sua vez terá o prazo de três dias úteis para votar as solicitações. Se não houver recurso ao plenário, a decisão já é confirmada.

Ao todo, pelos menos 14 congressistas que participaram do motim poderão ter seus mandatos suspensos por até seis meses. São eles:

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Zucco (PL-RS)

Allan Garces (PP-MA)

Caroline de Toni (PL-SC)

Marco Feliciano (PL-SP)

Domingos Sávio (PL-MG)

Marcel Van Hattem (NOVO-RS)

Zé Trovão (PL-RS)

Bia Kicis (PL-DF)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Júlia Zanatta (PL-SC)

