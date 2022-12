Saiba quem é o futuro ministro das Cidades, Jader Filho

A- A+

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira que Jader Filho (MDB-PA) será o seu próximo ministro das Cidades. A confirmação foi dada em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. O convite a Jader foi formalizado durante reunião de Lula com emedebistas na quarta-feira.

Jader Filho é empresário do setor de comunicação, presidente do MDB do Pará e é irmão do governador Hélder Barbalho, um dos principais fiadores de sua ida para o comando da pasta. Historicamente, o senador Jader Barbalho, pai de Jader Filho, faz parte do núcleo mais fiel de apoiadores de Lula dentro do MDB.

A pasta de Cidades é visada por ter ações com grande visibilidade política, que podem se reverter em ganhos eleitorais. Uma das iniciativas sob o guarda-chuva do ministério é o programa Minha Casa, Minha Vida. A distribuição de imóveis país afora rende capilaridade e exposição positiva ao titular da cadeira.

O nome de Jader Filho para o comando da pasta, no entanto, não era unanimidade dentro do partido. A cadeira de titular do Ministério das Cidades também era concorrida pelo deputado federal José Priante (PA), que tinha mais apoio da bancada na Câmara. Além disso, o posto também era disputado pelo União Brasil, outra legenda que negocia o apoio ao futuro governo.

Veja também

Novo governo Posse de Lula deve atrair 300 mil pessoas